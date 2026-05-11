TuttoFood, Gallo: «Per la Calabria export raddoppiato e risultati tangibili»

l’intervista

MILANO Una nuova edizione di TuttoFood con numeri da record per le aziende calabresi: «Oltre 130: il settore agroalimentare calabrese è in crescita rispetto allo scorso anno. Già nella passata edizione avevamo celebrato un appuntamento importante con uno stand rinnovato, ma quest’anno lo spazio è ancora più bello e luminoso. Si tratta di un grande sforzo da parte della Regione, anche dal punto di vista economico, ma è un investimento fondamentale per sostenere un sistema d’imprese che in questi anni ha dato grandi soddisfazioni». Così l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo in occasione della manifestazione fieristica in programma dall’11 al 14 maggio a Milano Rho, evento di punta nel settore che celebra il Made in Italy e l’innovazione agroalimentare.

Crescita economica ed evoluzione

La Calabria si presenta a TuttoFood non solo come espositore, ma come protagonista di un’evoluzione culturale e produttiva: «Questo comparto – ha spiegato l’assessore regionale – ha trainato il nostro export, che è raddoppiato dal 2021 a oggi, vedendo come protagonista assoluto proprio il sistema agroalimentare calabrese. Noto imprese sempre più performanti, capaci di affinare la qualità delle produzioni, delle trasformazioni e anche del packaging; vedo, infatti, modi sempre migliori di presentare i nostri prodotti. È una Calabria che si evolve e che cresce nei numeri e nei risultati, ma soprattutto nella mentalità». «Accanto al sistema agroalimentare, – prosegue Gallo – la Regione riesce a dare lustro al settore agricolo primario e all’enogastronomia. In queste circostanze, promuoviamo anche il prodotto territorio: vogliamo fortemente che si crei una simbiosi tra la terra e ciò che essa produce. D’altro canto, anche i dati dell’ultimo report sul turismo enogastronomico del 2025 vedono, ancora una volta, la Calabria come una sorpresa assoluta. Questi dati sono il segno evidente che i nostri sforzi stanno portando risultati tangibili».

I giovani e ritorno alla terra

Un altro elemento di grande soddisfazione è la presenza di tanti giovani, dalle parole dell’assessore Gallo emerge il volto di una Calabria giovane e dinamica: «Quando in un’azienda c’è un giovane o una donna, c’è una marcia in più: lo stiamo notando chiaramente. Molti ragazzi stanno tornando sia all’agricoltura primaria sia all’agroalimentare, comprendendo che vivere in metropoli spesso inospitali – trascorrendo ore in metropolitana, senza essere considerati da nessuno e senza vedere mai il sole o il mare – può essere sostituito dalla valorizzazione delle potenzialità della propria straordinaria regione. I risultati sono davvero importanti: credo che le aziende siano soddisfatte e, se le sentirete, vi renderete conto di quante occasioni stiano cogliendo in questi anni». (redazione@corrierecal.it)

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