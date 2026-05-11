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Crotone in lutto per la morte di Francesca Anastasio: si è spenta la mamma di Dodò Gabriele

Dopo anni di battaglie in nome del figlio ucciso dalla ‘ndrangheta, Francesca si è spenta a causa di una grave malattia

Pubblicato il: 11/05/2026 – 16:31
di Mariateresa Ripolo
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Crotone in lutto per la morte di Francesca Anastasio: si è spenta la mamma di Dodò Gabriele

CROTONE Stava lottando contro un tumore che non le ha lasciato scampo. Non ce l’ha fatta Francesca Anastasio, la mamma di Domenico Gabriele, il piccolo Dodò, come lo conoscevano tutti. In coma dopo un’operazione, Francesca Anastasio dal 2009 conviveva con il dolore straziante della morte del figlio a soli 11 anni, ucciso per errore durante un agguato di ‘ndrangheta, in contrada Margherita, a nord di Crotone. La speranza era che mamma Francesca potesse risvegliarsi dal coma per continuare a lottare in memoria di Dodò, come ci aveva raccontato la cugina nel corso dell’ultima manifestazione di Libera a Torino.
«Ci sembra impossibile pensare di non poter più incontrare il sorriso dolce di Francesca, quella sua espressione capace di trasformare il dolore in una determinazione silenziosa e tenace. Il suo impegno per la memoria è stato un esempio per tutte e tutti noi: insieme a suo marito Giovanni ha attraversato il Paese senza mai risparmiarsi, per raccontare la storia del figlio soprattutto alle ragazze e ragazzi più giovani. Oggi vogliamo immaginare Francesca di nuovo accanto al suo amato Dodò. È così che vogliamo pensarli: insieme. Continueremo a custodire e portare avanti quel percorso di memoria e impegno che lei ha costruito con forza, amore e dignità», è il messaggio dell’associazione Libera.

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