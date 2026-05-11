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Strage di Fidene, confermato in appello l’ergastolo per Campiti

Nel 2022 furono uccise quattro donne

Pubblicato il: 11/05/2026 – 16:24
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Strage di Fidene, confermato in appello l’ergastolo per Campiti

Confermata la condanna all’ergastolo per Claudio Campiti, autore l’11 dicembre del 2022 della Strage di Fidene, a Roma, durante la quale furono uccise quattro donne nel corso di una riunione di condominio. Lo hanno deciso i giudice della Corte d’Assise d’Appello della Capitale. A perdere la vita furono Nicoletta Golisano, Elisabetta Silenzi, Sabina Sperandio e Fabiana De Angelis. Al termine di una camera di consiglio di circa due ore i giudici hanno accolto quanto sollecitato dalla Procura Generale confermando anche la condanna di primo grado a tre mesi (pena sospesa) per omessa custodia dell’arma per l’allora presidente della Sezione Tiro a Segno Nazionale di Roma. (Ansa)

Foto Ansa

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