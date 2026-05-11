Strage di Fidene, confermato in appello l’ergastolo per Campiti
Nel 2022 furono uccise quattro donne
Confermata la condanna all’ergastolo per Claudio Campiti, autore l’11 dicembre del 2022 della Strage di Fidene, a Roma, durante la quale furono uccise quattro donne nel corso di una riunione di condominio. Lo hanno deciso i giudice della Corte d’Assise d’Appello della Capitale. A perdere la vita furono Nicoletta Golisano, Elisabetta Silenzi, Sabina Sperandio e Fabiana De Angelis. Al termine di una camera di consiglio di circa due ore i giudici hanno accolto quanto sollecitato dalla Procura Generale confermando anche la condanna di primo grado a tre mesi (pena sospesa) per omessa custodia dell’arma per l’allora presidente della Sezione Tiro a Segno Nazionale di Roma. (Ansa)
Foto Ansa
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