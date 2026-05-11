Cosenza, domani è il giorno del Giro d’Italia: dopo 37 anni torna la corsa rosa

la tappa bruzia

COSENZA «Il ritorno della corsa rosa a Cosenza dopo 37 anni val bene qualche disagio e qualche rinuncia». Lo afferma il Sindaco Franz Caruso alla vigilia dell’arrivo a Cosenza della quarta tappa del 109° Giro d’Italia dopo i primi tre giorni di rodaggio in Bulgaria. Da domani si torna in Italia e sarà la città di Cosenza ad essere nuovamente protagonista di una tappa d’arrivo che mancava dal 1989, quando sul traguardo bruzio si affermò lo svizzero Rolf Jaermann, al termine della Scilla-Cosenza. Domani si correrà la Catanzaro-Cosenza, di 138 km. «Il nostro auspicio che, ovviamente, dipenderà dall’andamento della corsa – sottolinea Franz Caruso – è che possa registrarsi a Cosenza la vittoria di un italiano dopo che, nell’ultima tappa bulgara, Jonathan Milan è stato battuto al fotofinish dal francese Paul Magnier».

L’appello ai cosentini

Due tappe su tre quelle vinte da Magnier, con un ottimo ruolino di marcia. Cosenza accoglierà anche l’attuale maglia rosa, l’uruguaiano Guillermo Thomas Silva che farà di tutto per mantenere la leadership della classifica generale. Insomma, sarà un bel vedere fino al traguardo di Viale Trieste. Il primo cittadino ha rivolto un appello a tutti i cosentini e agli appassionati delle due ruote per essere presenti a quella che sarà certamente una grande festa. «E’ bello assistere da più giorni al coinvolgimento e all’animazione che ha pervaso la nostra città in attesa del Giro. C’è grande entusiasmo e tanta curiosità. Ai nostri concittadini chiedo di vivere intensamente questa esperienza insieme ai loro figli, lasciando, per chi può farlo, l’automobile a casa per qualche ora, raggiungendo l’area della corsa e del traguardo a piedi per evitare i comprensibili ed inevitabili disagi».

Il programma

Il Sindaco Franz Caruso parteciperà agli eventi collaterali che si svolgeranno sia nell’area dell’arrivo della tappa che sul palco dell’Open Village-Giroland allestito tra Piazza dei Bruzi e Piazza Carratelli. Intorno alle 14,30, nell’area di arrivo, il Sindaco presenzierà all’esibizione della fanfara del 1° Reggimento Bersaglieri. Quindi interverrà ad un altro momento che precede l’arrivo della tappa con alcuni ospiti: il talento emergente del ciclismo locale, Antonio Rovito, attualmente iscritto all’ASD Abracalabria e terzo assoluto lo scorso anno alla X edizione della “Calabra Cup” regionale, e Antonio Cofone, rappresentante dell’Associazione sportiva dilettantistica “Hdemia del ciclismo” e che opera da oltre 20 anni sul territorio con l’obiettivo di promuovere la pratica del ciclismo e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico, culturale e storico locale. Con loro anche un terzo ospite, Giacomo Faraca, fratello del compianto Pino Faraca, il ciclista professionista cosentino, nel segno e nel ricordo del quale la città di Cosenza ed il Sindaco Franz Caruso accoglieranno la carovana rosa dei corridori.

Gli ospiti

Alle ore 16,00, sempre sul Palco dell’Open Village-Giroland, previsto uno show cooking dedicato al Giro, a cura dell’Accademia della Cucina, organizzato grazie al contributo dell’Assessore alle attività economiche e produttive e al turismo, Rosario Branda, con la realizzazione di una pietanza, “I fusilli della maglia rosa”, da parte dello chef Francesco Fiore. Con l’occasione sarà preparato, da Francesco Vocaturo, anche il drink “Pink Peloton”, sempre dedicato al giro. Alle 16,30 l’animazione dell’Open Village-Giroland sarà conclusa dall’esibizione del giovane cantautore indie-pop calabrese Speedy, originario di Sant’Agata d’Esaro, molto seguito dal pubblico giovanile su Tik-Tok e Instagram ed ospite, di recente, del programma di Fiorello “La pennicanza” su Radio 2.

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