Il Giro d’Italia “contagia” Catanzaro. Ecco il Bike Park: dal cuore della periferia un segnale di riscatto – FOTO e VIDEO

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CATANZARO Dove c’erano sterpaglie e un generale senso di abbandono oggi c’è un “serpentone” blu per gli amanti delle due ruote di tutte le età, a partire da bambini. Nel cuore di una delle aree più problematiche e complesse di Catanzaro, il quartiere Corvo, periferia sud della città, in una giornata chiaramente contagiata dall’arrivo dei campioni del Giro d’Italia, nasce il Bike Park, spazio dedicato alla ciclabilità urbana nell’ambito del progetto di riqualificazione della pista ciclabile esistente. Progetto finanziato dal Pnrr e portato a termine dal Comune in tempi record, inaugurato oggi sull’onda dell’entusiasmo per la presenza a Catanzaro della “Carovana Rosa“, che domani da Catanzaro celebrerà la partenza della prima tappa in Italia dopo il prologo in Bulgaria. E a tenere a battesimo il Bike Park sono proprio alcuni mostri sacri del ciclismo del recente passato, campioni come Andrea Tafi, vincitore di grandi classiche come la Roubaix e il Fiandre, e Damiano Cunego, trionfatore proprio al Giro d’Italia e tre volte al Lombardia, che tagliano il nastro insieme al sindaco Nicola Fiorita attorniato da bambini di questo quartiere: il tutto all’insegna del colore rosa che da alcuni giorni è il colore di Catanzaro. Ed è da questo angolo del capoluogo che parte un piccolo segnale di riscatto.

Il Bike Park

Il Bike Park – costo 3,2 milioni di fondi Pnrr – è un’area dotata di un anello ciclabile interamente separato dal traffico veicolare, progettato per garantire ai cittadini di ogni età la possibilità di utilizzare la bicicletta in condizioni di piena sicurezza. «L’infrastruttura – spiegano dal Comune – mira a promuovere una nuova cultura della mobilità sostenibile e dello sport all’aria aperta, rispondendo alle esigenze prioritarie espresse dal movimento ciclistico cittadino. Il Bike Park si inserisce in un più ampio disegno di sviluppo della rete ciclabile urbana: in sinergia con la pista che collega il rione Fortuna con via Lucrezia della Valle, l’intervento contribuisce a costruire un sistema integrato di percorsi sicuri e accessibili, coerente con i modelli europei di pianificazione urbana sostenibile. Un percorso di 12 chilometri di piste che collegano quartieri, servizi e nodi di trasporto, favorendo l’interscambio bici–metro–ferrovia».

L’inaugurazione

Nel corso dell’inaugurazione, che ha vissuto un omaggio doveroso all’impegno di Giuseppe Brugnano e della Chiattinese, la storica società ciclistica di Catanzaro, il sindaco Fiorita ha sottolineato: «Abbiamo voluto fortemente il Giro d’Italia a Catanzaro, lavorandoci per tre anni insieme alla Regione Calabria, perché crediamo nel ciclismo come parte della nostra tradizione e come simbolo di una mobilità sostenibile per il futuro. L’arrivo del Giro coincide con il completamento di una nuova pista ciclabile e di un bike park, un’opera unica nel Sud Italia che restituisce alla città un’area riqualificata, sicura e fruibile da sportivi, studenti e cittadini. Nonostante le difficoltà e le critiche, questo progetto – ha sostenuto Fiorita – rappresenta un investimento concreto sul territorio e sulla qualità della vita. L’amministrazione intende continuare a sviluppare questa zona e ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’opera: assessori, tecnici, imprese e sostenitori del progetto. Un ringraziamento speciale anche ai campioni del ciclismo presenti all’evento, simbolo di una grande tradizione sportiva che la Calabria continua a valorizzare». (c. a.)

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