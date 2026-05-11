Si finge della Guardia di Finanza, ma viene scoperto e aggredisce la vittima: un arresto a Paola

truffe agli anziani

COSENZA Nei giorni scorsi, il tentativo di truffa ai danni di un anziano paolano, degenerata in una violenta rapina, si è concluso con l’arresto in flagranza del responsabile, grazie all’intervento tempestivo dei Carabinieri. Secondo la ricostruzione, la vittima, un uomo ultrasessantacinquenne, era stata contattata telefonicamente da un ignoto che, fingendosi “Comandante della Guardia di Finanza”, gli aveva annunciato un imminente controllo giudiziario: con il pretesto di una presunta indagine conseguente ad una rapina in gioielleria in cui sarebbe stata coinvolta l’auto dell’anziano, il medesimo veniva persuaso a mostrare i propri contanti ad un “incaricato di fiducia“, che sarebbe stato inviato a domicilio al fine di evitare una perquisizione in casa.

La reazione della vittima

Il piano criminale, tuttavia, non è andato come previsto. Poco dopo, l’uomo, presentatosi presso l’abitazione con l’intento di visionare le banconote, veniva accolto dall’opposizione della vittima, che, proprio di recente, aveva partecipato ad un incontro informativo per la prevenzione del fenomeno delle truffe in danno di anziani, organizzato dalla Compagnia CC di Paola, e pertanto aveva ben presente le tecniche inedite utilizzate di truffatori. L’anziano, pertanto, intimava all’uomo di fermarsi il quale, vistosi scoperto, si impossessava repentinamente della scatola contenente il denaro, e, nel tentativo di guadagnarsi la fuga, ingaggiava una violenta colluttazione con la vittima, spinta con brutalità e fatta rovinare a terra. Durante le concitate fasi, le grida dell’anziano hanno fatto scattare l’allarme, consentendo l’arrivo di un passante e il tempestivo intervento di carabinieri dell’Aliquota Radiomobile e del Nucleo Forestale di Paola, che immediatamente provvedevano a bloccare l’uomo. Contestualmente, la scatola con il denaro contante veniva interamente recuperata e restituita al legittimo proprietario.

L’anziano trasportato in ospedale

A seguito dell’evento, l’anziano, visibilmente scosso, veniva soccorso ed accompagnato presso l’Ospedale Civile di Paola dove veniva curato per le contusioni subite, per le quali necessiterà di un prolungato periodo di riposo. Su disposizione del pm di turno presso la Procura della Repubblica di Paola, l’arrestato, che dovrà rispondere delle accuse di tentata truffa, sostituzione di persona e rapina impropria aggravata, veniva condotto in carcere. L’operazione segna un importante colpo al contrasto delle truffe ai danni delle fasce più deboli nel territorio Tirrenico-Cosentino, operato dai Carabinieri della Compagnia di Paola e dal locale Nucleo Forestale, reso possibile sia grazie all’intervento rapido delle pattuglie impegnate nell’attività di controllo del territorio, ma soprattutto grazie all’effetto positivo della diffusa campagna informativa di sensibilizzazione in corso a favore degli anziani, finalizzata a fornire consigli pratici su come riconoscere i tentativi di raggiro.

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