Tragico incidente sulla Tangenziale Est di Catanzaro: morta una donna, tre feriti

ancora sangue sulle strade

CATANZARO Tragico incidente a Catanzaro, dove una donna è morta in seguito a un grave incidente stradale avvenuto stamattina sulla SS109, Tangenziale Est, di Catanzaro. Altre tre persone sono rimaste ferite. Le auto coinvolte sono una Fiat 600, una Ford Fiesta e una Peugeot 207. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Catanzaro, le ambulanze del 118 e la Polizia Stradale per la ricostruzione della dinamica. Disagi per la viabilità con la Tangenziale Est, nel tratto interessato dal sinistro, chiusa al transito sino al termine delle operazioni di soccorso.

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