‘Ndrangheta, colpo al cuore dei “Gaglianesi” a Catanzaro: fissata l’udienza preliminare per 54 indagati – NOMI

Clean Money

CATANZARO Dopo la chiusura indagini della Distrettuale antimafia di Catanzaro (QUI LA NOTIZIA), è stata fissata per il prossimo 15 gennaio nell’aula bunker di Catanzaro l’udienza preliminare per i 54 imputati nel processo nato dall’inchiesta “Clean Money”. Si tratta dell’operazione scattata all’alba del 27 febbraio del 2025 ed eseguita dai carabinieri del Comando provinciale di Catanzaro nei territori del capoluogo calabrese ma anche nelle province di Monza Brianza e Arezzo. All’epoca scattarono le manette per 12 persone, altri 10 invece finirono ai domiciliari.

L’operazione della Distrettuale antimafia di Catanzaro segnò di fatto l’esordio del procuratore Salvatore Curcio nel capoluogo, e aveva colpito la cosca di ‘ndrangheta dei Gaglianesi, attenzionata sin dal 1993 e con diramazioni anche a livello nazionale. L’indagine aveva permesso di ricostruire un decennio di storia criminale dei “Gaglianesi”, nata negli anni ’80 e ’90, ritrovando figure storiche «ma anche nuove leve». Core business della cosca le truffe per un volume d’affari stimato in circa 400mila euro durante la fase investigativa. (g.curcio@corrierecal.it)

Tutti i nomi:

ABBRUZZESE Cosimino (alias “u Tubu”) ANELLO Antonio APRILE Tommaso Patrizio BASILE Alessandro CANNISTRÀ Vitaliano CERMINARA Domenico CIAMBRONE Saverio CIAMBRONE Vincenzo CIMINO Vincenzo COSTA Giovanni DE VITO Nicola D’AGOSTINO Arcangelo FAVA Andrea LE PERA Carlo MASCIARI Domenico OPIPARI Pancrazio PAVAN Giorgio PROCOPIO Carmine RICCELLI Emanuele RIZZA Domenico ROCCA Giuseppe ROSA Tommaso ROTELLA Angelo SANTORO Vincenzo Graziano SCERBO Mario SCOZZAFAVA Domenico SEVERINO Francesco SENESE Maurizio ZURLO Simone ABBRUZZESE Orlando ANSELMI Francesco AMMIRATO Cesare CATANZARITI Roberta CAVARRETTA Nicolina COREA Salvatore FALCONE Giuseppe FERRARO Antonio GIORDANO Francesco GUARINO Igor IOZZO Raffaele LE PERA Carmine MORABITO Francescopaolo PASSALACQUA Giovanni RANA Domenico RICCIO Antonio SANTORO Valerio Giuseppe TALARICO Giuseppe TOMASELLI Giovanni VENTURA Domenico VESCIO Antonio ZACCAGNINO Salvatore ZANGARI Rocco ZITO Francesco ZUMPANO Domenico

