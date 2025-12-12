Skip to main content

‘Ndrangheta, colpo al cuore dei “Gaglianesi” a Catanzaro: fissata l’udienza preliminare per 54 indagati – NOMI

Il blitz era scattato all’alba del 27 febbraio scorso, la prima operazione del procuratore Salvatore Curcio alla guida della Dda del capoluogo

Pubblicato il: 12/12/2025 – 10:16
di Giorgio Curcio
CATANZARO Dopo la chiusura indagini della Distrettuale antimafia di Catanzaro (QUI LA NOTIZIA), è stata fissata per il prossimo 15 gennaio nell’aula bunker di Catanzaro l’udienza preliminare per i 54 imputati nel processo nato dall’inchiesta “Clean Money”. Si tratta dell’operazione scattata all’alba del 27 febbraio del 2025 ed eseguita dai carabinieri del Comando provinciale di Catanzaro nei territori del capoluogo calabrese ma anche nelle province di Monza Brianza e Arezzo. All’epoca scattarono le manette per 12 persone, altri 10 invece finirono ai domiciliari.  

L’operazione della Distrettuale antimafia di Catanzaro segnò di fatto l’esordio del procuratore Salvatore Curcio nel capoluogo, e aveva colpito la cosca di ‘ndrangheta dei Gaglianesi, attenzionata sin dal 1993 e con diramazioni anche a livello nazionale. L’indagine aveva permesso di ricostruire un decennio di storia criminale dei “Gaglianesi”, nata negli anni ’80 e ’90, ritrovando figure storiche «ma anche nuove leve». Core business della cosca le truffe per un volume d’affari stimato in circa 400mila euro durante la fase investigativa. (g.curcio@corrierecal.it)

Tutti i nomi:

  1. ABBRUZZESE Cosimino (alias “u Tubu”)
  2. ANELLO Antonio
  3. APRILE Tommaso Patrizio
  4. BASILE Alessandro
  5. CANNISTRÀ Vitaliano
  6. CERMINARA Domenico
  7. CIAMBRONE Saverio
  8. CIAMBRONE Vincenzo
  9. CIMINO Vincenzo
  10. COSTA Giovanni
  11. DE VITO Nicola
  12. D’AGOSTINO Arcangelo
  13. FAVA Andrea
  14. LE PERA Carlo
  15. MASCIARI Domenico
  16. OPIPARI Pancrazio
  17. PAVAN Giorgio
  18. PROCOPIO Carmine
  19. RICCELLI Emanuele
  20. RIZZA Domenico
  21. ROCCA Giuseppe
  22. ROSA Tommaso
  23. ROTELLA Angelo
  24. SANTORO Vincenzo Graziano
  25. SCERBO Mario
  26. SCOZZAFAVA Domenico
  27. SEVERINO Francesco
  28. SENESE Maurizio
  29. ZURLO Simone
  30. ABBRUZZESE Orlando
  31. ANSELMI Francesco
  32. AMMIRATO Cesare
  33. CATANZARITI Roberta
  34. CAVARRETTA Nicolina
  35. COREA Salvatore
  36. FALCONE Giuseppe
  37. FERRARO Antonio
  38. GIORDANO Francesco
  39. GUARINO Igor
  40. IOZZO Raffaele
  41. LE PERA Carmine
  42. MORABITO Francescopaolo
  43. PASSALACQUA Giovanni
  44. RANA Domenico
  45. RICCIO Antonio
  46. SANTORO Valerio Giuseppe
  47. TALARICO Giuseppe
  48. TOMASELLI Giovanni
  49. VENTURA Domenico
  50. VESCIO Antonio
  51. ZACCAGNINO Salvatore
  52. ZANGARI Rocco
  53. ZITO Francesco
  54. ZUMPANO Domenico

