Catanzaro-Avellino, al “Ceravolo” una sfida dal sapore speciale – PROBABILI FORMAZIONI

CATANZARO Alle 17:15, il “Nicola Ceravolo” torna a vestirsi a festa per accogliere il confronto tra Catanzaro e Avellino, un match che arriva in un momento significativo per entrambe le squadre. I giallorossi, dopo il successo di Modena, puntano a prolungare la propria serie positiva, mentre gli irpini, forti dei risultati utili raccolti contro Venezia e Sudtirol, si presentano in Calabria con rinnovato entusiasmo. In casa Catanzaro oltre al recupero già consolidato di Frosinini, il tecnico Aquilani ritrova Brighenti e Verrengia. Proprio quest’ultimo, completamente ristabilito, potrebbe rivelarsi una delle scelte a sorpresa dell’undici iniziale. L’assenza di Buglio – fuori per un problema al tendine – riduce le rotazioni in mediana, ma non cambia la struttura prevista con Petriccione e Pontisso punti fermi. Out anche Di Francesco, alle prese con un guaio muscolare. Il Catanzaro spera nella serata giusta soprattutto del suo terminale offensivo: Cisse non va a segno dalla trasferta di Mantova del 29 ottobre, nonostante nei giorni scorsi abbia ricevuto il riconoscimento Aic come miglior giocatore del mese in serie B. Una spinta motivazionale ulteriore, che il pubblico giallorosso spera possa trasformarsi in gol.

Avellino, entusiasmo da neopromossa con gli ex giallorossi Biasci e Sounas

Sul fronte opposto, l’Avellino arriva con un seguito importante – più di 500 tifosi – e con due conoscenze familiari per il Catanzaro: Sounas e Biasci, oggi in biancoverde. In campo dovrebbero esseri anche gli ex Cosenza Tutino e Palmiero. La squadra di Biancolino, alla sua prima stagione nel campionato cadetto dopo il salto di categoria, ha finora dimostrato solidità e spirito competitivo, risultati che hanno attirato l’attenzione anche di Aquilani. Il tecnico giallorosso ha infatti riconosciuto la qualità del percorso irpino, sottolineando la necessità per i suoi di mettere in pratica quanto preparato in settimana. (redazione@corrierecal.it)

Le probabili formazioni

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Antonini, Verrengia; Favasuli, Rispoli, Petriccione, Pontisso, D’Alessandro; Cisse, Iemmello. All.: Aquilani.

AVELLINO (3-5-2): Daffara; Cancellotti, Simic, Enrici; Missori, Besaggio, Palumbo, Palmiero, Russo; Tutino, Biasci. All.: Biancolino.

