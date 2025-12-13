Il Catanzaro non sbaglia e batte l’Avellino: decide la rete di Cisse

serie b

CATANZARO Finisce 1-0 lo scontro al Ceravolo tra Catanzaro e Avellino, che significa terza vittoria consecutiva per i calabresi lanciati verso la zona alta della classifica. Aquilani manda in campo una formazione più offensiva, affidandosi ad un 3-4-2-1 con Cisse e Iemmello dietro la prima punta. Dall’altra parte, l’unica sorpresa è Kumi a centrocampo al posto di Palmiero. Il copione del primo tempo vede il Catanzaro che gestisce la palla con gli irpini pronti a colpire di rimessa. La prima occasione è il tiro di Favasuli con l’azione che, dopo un rimpallo, prosegue con Iemmello che conclude dal limite dell’area, trovando la risposta di Daffara. Alla mezz’ora esce fuori anche l’Avellino con Tutino che, di testa, viene murato da Pigliacelli con la palla deviata sulla traversa e poi in corner. I padroni di casa si proiettano avanti con Cisse e Pittarello, ma non riescono a rendersi mai pericolosi, salvo un tiro di D’Alessandro finito alto dall’altezza del dischetto. All’inizio della seconda frazione l’equilibrio si spezza con il sesto gol in campionato del gioiellino Cisse che fa partire, dal vertice sinistro dell’area, una rasoiata sul secondo palo che sbatte a terra prima di trafiggere Daffara. I giallorossi, forti del vantaggio, comandano il gioco, dall’altra parte l’ingresso di Russo e Patierno vivacizza la reazione. L’ex Biasci, per poco, non indovina il gol dell’ex con un colpo di testa che si infrange sulla traversa. Ma vince il Catanzaro.

Il tabellino

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli 6.5; Brighenti 6, Antonini 7, Cassandro 6.5; Favasuli 6.5, Pontisso 6.5 (43′ st Alesi sv), Petriccione 6.5, D’Alessandro 6 (32′ st Frosinini sv); Cisse 7 (24′ st Pandolfi 6), Iemmello 6 (43′ st Nuamah sv); Pittarello 6 (23 ‘st Rispoli 6). In panchina: Marietta, Liberali, Di Chiara, Bettella, Verrengia, Oudin, Buso, Frosinini. Allenatore: Aquilani 6.5.

AVELLINO (3-5-2): Daffara 6; Enrici 6, Simic 5.5, Fontanarosa 5.5; Missori 5.5 (18′ st Russo 6), Kumi 5.5 (12′ st Besaggio 6), Palumbo 6 (37′ st Crespi sv), Sounas 6, Cancellotti 5.5; Biasci 5.5, Tutino 5.5 (18′ st Patierno 5.5). In panchina: Iannarilli, Palmiero, Gyabuaa, Crespi, Cagnano, Lescano, Panico, Manzi. Allenatore: Biancolino 6.

ARBITRO: Calzavara di Varese 6. RETI: 7′ st Cisse. NOTE: cielo coperto, terreno in erba naturale. Spettatori: 8.621. Ammoniti: Petriccione, Missori, Pittarello, Besaggio, Rispoli. Angoli: 4-2. Recupero: 2′; 5′.

