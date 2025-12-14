«Faremo il Ponte: alghe, pipistrelli e piccioni non ci fermeranno»

la promessa

ROMA “Da tre anni le sinistre dicono di no a qualsiasi opera pubblica, grazie alla vostra vicinanza noi abbiamo 236 miliardi di cantieri aperti da Bolzano a Palermo, il Brennero, la Tav, il Mose e abbiamo l’ambizione di lasciare in questa legislatura per proseguire poi nella prossima” un’opera “che faccia tornare l’Italia grande”. Così il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini ad Atreju. “Il Paese non può essere unito se tutta l’Italia non è unita: vi do la mia parola che faccio di tutto per avviare questi benedetti cantieri del Ponte sullo stretto di Messina, non ci fermeranno le alghe i pipistrelli e i piccioni”. (Ansa)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato