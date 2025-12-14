Skip to main content

la promessa

«Faremo il Ponte: alghe, pipistrelli e piccioni non ci fermeranno»

Il vicepremier e leader della Lega Salvini ad Atreju: avvieremo questi benedetti cantieri

Pubblicato il: 14/12/2025 – 20:36
ROMA “Da tre anni le sinistre dicono di no a qualsiasi opera pubblica, grazie alla vostra vicinanza noi abbiamo 236 miliardi di cantieri aperti da Bolzano a Palermo, il Brennero, la Tav, il Mose e abbiamo l’ambizione di lasciare in questa legislatura per proseguire poi nella prossima” un’opera “che faccia tornare l’Italia grande”. Così il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini ad Atreju. “Il Paese non può essere unito se tutta l’Italia non è unita: vi do la mia parola che faccio di tutto per avviare questi benedetti cantieri del Ponte sullo stretto di Messina, non ci fermeranno le alghe i pipistrelli e i piccioni”. (Ansa)

