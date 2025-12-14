Incidente sulla statale 106 a Cassano, tre feriti: uno è grave

lo scontro

CASSANO ALLO IONIO Un ennesimo grave incidente si è verificato questa mattina, intorno alle 4:30, sulla Strada Statale 106, nel territorio del comune di Cassano allo Ionio. Il sinistro, avvenuto nei pressi degli Scavi Archeologici di Sibari, ha visto coinvolte due autovetture. Il bilancio è di tre feriti, di cui uno in condizioni molto gravi. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, i Carabinieri per i rilievi di rito e la messa in sicurezza, e il personale del Socas Soccorsi stradali.

