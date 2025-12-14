Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
lo scontro
Incidente sulla statale 106 a Cassano, tre feriti: uno è grave
Il sinistro, avvenuto nei pressi degli scavi archeologici di Sibari, ha visto coinvolte due autovetture
Pubblicato il: 14/12/2025 – 8:13
00:0000:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
CASSANO ALLO IONIO Un ennesimo grave incidente si è verificato questa mattina, intorno alle 4:30, sulla Strada Statale 106, nel territorio del comune di Cassano allo Ionio. Il sinistro, avvenuto nei pressi degli Scavi Archeologici di Sibari, ha visto coinvolte due autovetture. Il bilancio è di tre feriti, di cui uno in condizioni molto gravi. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, i Carabinieri per i rilievi di rito e la messa in sicurezza, e il personale del Socas Soccorsi stradali.
Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali