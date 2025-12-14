Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 12:22
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

lo scontro

Incidente sulla statale 106 a Cassano, tre feriti: uno è grave

Il sinistro, avvenuto nei pressi degli scavi archeologici di Sibari, ha visto coinvolte due autovetture

Pubblicato il: 14/12/2025 – 8:13
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Incidente sulla statale 106 a Cassano, tre feriti: uno è grave

CASSANO ALLO IONIO Un ennesimo grave incidente si è verificato questa mattina, intorno alle 4:30, sulla Strada Statale 106, nel territorio del comune di Cassano allo Ionio. Il sinistro, avvenuto nei pressi degli Scavi Archeologici di Sibari, ha visto coinvolte due autovetture. Il bilancio è di tre feriti, di cui uno in condizioni molto gravi. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, i Carabinieri per i rilievi di rito e la messa in sicurezza, e il personale del Socas Soccorsi stradali.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
CASSANO ALLO IONIO
In evidenza
incidente stradale
statale 106
strada statale 106
Categorie collegate
Cosenza
Cosenza e provincia
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x