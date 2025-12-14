Quarta vittoria di fila per la Reggina. Torna al successo la Vigor Lamezia

calcio serie D

LAMEZIA TERME La Reggina continua a crescere e centra il quarto successo consecutivo, confermando un momento estremamente positivo anche dal punto di vista difensivo. Al “Granillo”, contro il Milazzo e davanti a oltre 6.500 spettatori, gli amaranto chiudono la pratica già nel primo tempo, imponendosi con un netto 2-0 e senza concedere reti. A sbloccare l’incontro è Edera al 16′, protagonista di un’azione personale conclusa con precisione. Poco prima dell’intervallo arriva anche il raddoppio, firmato da Ferraro con una punizione che indirizza definitivamente la gara. Nella ripresa il Milazzo prova a reagire, la Reggina si difende bene. Nonostante la serie positiva, la classifica sorride solo in parte: la Reggina sale a 24 punti e occupa l’ottava posizione, in un campionato che resta molto combattuto nelle zone alte.

Buon pari per il Sambiase

Il Sambiase torna dalla trasferta contro la Nissa con un pareggio prezioso, maturato al termine di una gara equilibrata e giocata con grande attenzione da entrambe le squadre. Lo 0-0 finale racconta di una partita intensa, in cui nessuna delle due formazioni ha mai abbassato la guardia. Nel primo tempo la Nissa prova a fare la partita con maggiore palleggio, mentre il Sambiase si dimostra compatto e ben organizzato, pronto a ripartire sfruttando gli spazi concessi. Le occasioni non mancano, ma le difese hanno spesso la meglio sugli attacchi. La gara cambia volto nella ripresa quando i padroni di casa restano in inferiorità numerica. Da quel momento il Sambiase aumenta la pressione e sfiora anche il colpo grosso nel finale, senza però riuscire a concretizzare. Resta comunque un punto positivo, frutto di una prova solida e di grande personalità.

Brutto ko in casa per la Vibonese

La Vibonese incassa una brutta battuta d’arresto tra le mura amiche del “Luigi Razza”, cedendo di misura al Gela. I rossoblù non riescono a sfruttare il fattore campo e devono fare i conti con una gara combattuta, decisa dagli episodi. Gli ospiti passano in vantaggio nella prima parte del match grazie a Giacomarro, ma la Vibonese reagisce prontamente trovando il pareggio pochi minuti dopo, seppur con una deviazione sfortunata dello stesso Giacomarro che ristabilisce l’equilibrio. La partita resta aperta e intensa, con occasioni da entrambe le parti, ma nella ripresa è il Gela a colpire nel momento chiave: Mbakogu firma il gol decisivo che spegne le speranze dei padroni di casa. Una sconfitta che lascia rammarico, ma che impone alla Vibonese di ripartire subito per non perdere terreno in classifica.

La Vigor ritrova i tre punti

La Vigor Lamezia ritrova il sorriso davanti al proprio pubblico e lo fa con una vittoria pesante nello scontro diretto contro la Sancataldese. Al “D’Ippolito” i biancoverdi mostrano carattere e determinazione, interrompendo una serie negativa che durava da quattro giornate e conquistando tre punti fondamentali per la classifica, con il ritorno fuori dalla zona play-out. La gara è combattuta e ricca di emozioni sin dal primo tempo. Dopo alcune occasioni create da entrambe le squadre, sono gli ospiti a sbloccare il risultato con Romano, bravo a sfruttare una disattenzione difensiva. La reazione della Vigor, però, è immediata: pochi minuti dopo Marigosu ristabilisce l’equilibrio con una splendida conclusione, mandando le squadre al riposo sull’1-1. Nella ripresa il match resta aperto e intenso, con occasioni da una parte e dall’altra. Quando il pareggio sembra ormai scritto, arriva la giocata decisiva: a sei minuti dal termine il nuovo acquisto Ordonez, all’esordio assoluto, finalizza al meglio un’azione manovrata e firma il gol del definitivo 2-1. Una rete che vale oro e che regala alla Vigor Lamezia una vittoria di cuore, accolta dall’entusiasmo dei tifosi di casa. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato