Evade dai domiciliari e si presenta a casa della vittima: arrestato nel Crotonese

codice rosso

CROTONE I carabinieri della stazione di Rocca di Neto hanno tratto in arresto un uomo di 73 anni per evasione dagli arresti domiciliari, misura cautelare alla quale era sottoposto nell’ambito di un precedente procedimento penale riconducibile a un reato rientrante nel cosiddetto “Codice Rosso”. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, l’uomo si sarebbe allontanato arbitrariamente dalla propria abitazione, violando le prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria, per recarsi presso l’abitazione della persona offesa dal reato per il quale era stata disposta la misura restrittiva. Un comportamento che ha immediatamente fatto scattare l’allarme, trattandosi di un contesto particolarmente delicato e tutelato dalla normativa a difesa delle vittime di violenza domestica e di genere. Determinante è risultata la segnalazione giunta alla centrale operativa da parte della vittima, che ha consentito ai carabinieri di intervenire tempestivamente. I militari hanno così raggiunto il luogo indicato, sorprendendo l’uomo all’esterno dell’abitazione della persona offesa, ponendo fine alla condotta illecita. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato portato in carcere, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’operazione si inserisce nell’ambito della costante e capillare attività di controllo del territorio svolta dai carabinieri del comando provinciale di Crotone, finalizzata a garantire la sicurezza pubblica, il rigoroso rispetto delle misure alternative alla detenzione e, soprattutto, la tutela delle vittime dei reati riconducibili al “Codice Rosso”. Un’azione condotta in stretto e fondamentale coordinamento con la Procura della Repubblica di Crotone, guidata da Domenico Guarascio.