Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 19:34
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

dalla cittadella

Superabilities, Straface: ammessi e finanziati 52 progetti per 3,5 milioni

L’assessore regionale al Welfare: continuiamo a favorire inclusione

Pubblicato il: 15/12/2025 – 18:54
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Superabilities, Straface: ammessi e finanziati 52 progetti per 3,5 milioni

CATANZARO Attivare interventi capillari a favore di minori, persone con disabilità e famiglie vulnerabili, promuovendo lo sport come strumento educativo, relazionale e di inclusione sociale oltre che il potenziamento delle abilità per i soggetti con neuro-diversità. – Sono, questi, gli obiettivi che, per un importo complessivo di 3,5 milioni, ben 52 esperienze, tra enti del Terzo Settore, associazioni e società sportive distribuite su tutto il territorio regionale e ammesse a finanziamento contribuiranno a raggiungere attraverso i loro progetti. A darne notizie è l’assessore regionale all’Inclusione Sociale, Sussidiarietà, Welfare e Pari Opportunità, Pasqualina Straface precisando che si è concluso l’iter dell’Avviso pubblico per la concessione di contributi per progetti di inclusione per il tramite della pratica sportiva, finanziato nell’ambito del PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027 – Priorità 4INCL Una Calabria più inclusiva. L’avviso SuperAbilities, pensato per favorire la partecipazione di persone con disabilità e minori fragili ad attività sportive agonistiche e non; rafforzare le loro abilità attraverso iniziative dedicate, si inserisce nel più ampio Piano Regionale di Supporto alle Fragilità (PR 2021–2027). Il Piano, che oggi dispone di una dotazione complessiva pari a 122,98 milioni di euro (rispetto agli 88,5 milioni iniziali), offre un quadro programmatorio sistematico e coerente delle iniziative che la Regione sta attuando nell’ambito dell’Obiettivo di Policy 4, con interventi dedicati al welfare e all’inclusione. La visione è quella di porre al centro la persona, considerata nella sua integralità: bisogni sanitari e sociali vengono affrontati con un approccio unitario, con l’obiettivo di promuovere inclusione attiva, autonomia e pari opportunità per i soggetti più vulnerabili. Persone con disabilità, senza limiti di età o reddito; minori tra 3 e 18 anni con fragilità socio-economiche o affetti da disturbi del neurosviluppo o neurodiversità (ISEE ≤ 18.000 euro). Sono, questi, i destinatari dell’intervento ai quali sono rivolti i progetti che prevedono, a titolo completamente gratuito, attività sportive inclusive, laboratori multidisciplinari e percorsi di potenziamento, tra cui arte-terapia, musicoterapia, teatro-terapia, ippoterapia, pet-therapy, aromaterapia e attività di potenziamento cognitivo. La durata dei progetti è di 24 mesi, con un contributo massimo pari a 75.000 euro per ciascuna proposta.

 Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
disabili
disabilità
Importanti
inclusione
Regione Calabria
straface
SuperAbilities
Categorie collegate
Società
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x