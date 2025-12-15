Una pedalata in memoria di Martina Piserà e del suo bambino, il ricordo della comunità – FOTO

l’iniziativa

SAN COSTANTINO CALABRO Si è svolta ieri a San Costantino, in provincia di Vibo Valentia, la pedalata organizzata dall’associazione Bicinsieme Paesaggi in Movimento, presieduta da Raffaele Mancuso, in memoria di Martina Piserà, la giovane donna venuta a mancare lo scorso maggio insieme al suo bambino che portava in grembo. «Una ragazza solare, gentile e umile che ha lasciato in tutta la comunità un ricordo indelebile. La morte lascia un dolore che nessuno può curare, ma l’amore lascia ricordi che nessuno può cancellare». La pedalata, partita da San Costantino Calabro, ha raggiunto il parco pubblico nel comune di Filandari, intitolato a Martina e al suo bambino. Numerosi i ciclisti che hanno voluto onorare la memoria di Martina e Marino, composti e commossi sono stati accolti a Filandari dal sindaco Rita Fuduli, dal parroco Alessandro Mazzitelli, dal Vice Comandante Stazione Carabinieri Sarah Sangermano, dai Familiari con in testa il marito Alberto Lascala e dalla comunità di Filandari. Una breve e toccante cerimonia in cui il sindaco e l’amministrazione comunale hanno donato una targa al gruppo Bicinsieme in segno di riconoscenza per la lodevole iniziativa e in segno di vicinanza al marito Alberto. Una targa ricordo è stata invece donata dal gruppo Bicinsieme e che sarà posta presso il parco pubblico. «Quelli che ci hanno lasciato non sono assenti, sono invisibili, tengono i loro occhi pieni di gloria fissi nei nostri pieni di lacrime».

