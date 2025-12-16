Skip to main content

Sandokan, stasera l’ultima puntata. Oltre 14 milioni di telespettatori nelle prime tre serate

Su Rai 1 il finale della prima stagione della serie tv girata anche in Calabria e prodotta da Lux Vide

Pubblicato il: 16/12/2025 – 17:46
Oltre 14 milioni di ascolti nelle prime tre serate per Sandokan, la serie tv prodotta da Lux Vide, società del Gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction, col sostegno della Calabria Film Commission. il successo di Can Yaman nelle vesti del Pirata della Malesia, dopo aver superato il 30% di share al debutto, si consolida anche con le altre due puntate. Stasera si concluderà la prima stagione con l’ultima puntata in onda dalle 21:30 su Rai 1. Le riprese si sono tenute anche in Calabria, dove nel backlot di Lamezia Terme è stata ricostruita la colonia inglese di Labuan e il rifugio di Singapore. E, ancora, le Castella, (Isola di Capo Rizzuto (provincia di Crotone), Laghi La Vota a Gizzeria (Catanzaro), Grotticelle (Ricadi) Tropea(VV), Palmeto e spiaggia Lamezia Terme (CZ), spiaggia TimpaJanca a Vibo Marina.

