Ultimo aggiornamento alle 20:47
il cuore oltre l’ostacolo

Il calcio veicolo di solidarietà: la tifoseria del Sambiase in campo per Mariano

Domenica l’intero ricavato della vendita della fanzine sarà devoluto alla raccolta fondi a sostegno del bambino

Pubblicato il: 17/12/2025 – 17:42
Il calcio veicolo di solidarietà: la tifoseria del Sambiase in campo per Mariano

LAMEZIA TERME Il calcio diventa veicolo di solidarietà e speranza. In occasione della gara Sambiase-Reggina, in programma domenica 21 dicembre, la tifoseria giallorossa lancerà un’importante iniziativa benefica a sostegno di Mariano, un bambino dell’hinterland lametino affetto da una rara patologia che lo ha portato, nel tempo, a raggiungere un peso di 180 chili.  La storia di Marano è stata lanciata dal Corriere della Calabria. “L’iniziativa – spiega una nota – è promossa da “Noi Siamo il Sambiase – la voce ufficiale della tifoseria giallorossa”, che ha deciso di devolvere l’intero ricavato della vendita delle fanzine alla raccolta fondi destinata ad aiutare Mariano e la sua famiglia. Il piccolo combatte ogni giorno una battaglia difficile e necessita di cure specialistiche da effettuare fuori dalla Calabria, con costi elevati che rendono fondamentale il sostegno della comunità. Ancora una volta il popolo giallorosso – continua la nota – dimostra come il tifo non sia solo passione sportiva, ma anche cuore, vicinanza e impegno sociale. L’invito è rivolto a tutti: partecipare con una libera donazione, perché ogni gesto, anche il più piccolo, può fare la differenza. “Tutti insieme per Mariano” non è solo uno slogan, ma un messaggio forte di unità e solidarietà. Domenica, – si legge infine – sugli spalti e fuori dal campo, il Sambiase giocherà una partita speciale: quella dell’umanità e dell’aiuto concreto verso chi ha più bisogno”.

