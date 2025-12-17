La Traversata dello Stretto a “L’Eredità”: la grande classica del nuoto di fondo

in tv

REGGIO CALABRIA È sempre un buon momento per parlare di Traversata dello Stretto, che sia la prima domenica di agosto in piena gara o a ridosso del Natale. Del resto, basta accendere la televisione su Rai 1 intorno alle 19:30 e ritrovarsi a parlare della grande classica del nuoto di fondo. La storica gara che da 61 edizioni accende lo Stretto è stata, infatti, protagonista di una domanda del noto quiz “L’Eredità” condotto da Marco Liorni.

“Partendo da Punta Faro e arrivando a Cannitello, sette nuotatori si sfidarono nella prima

Traversata dello Stretto.” Questa la domanda – seguita da quattro date a scelta – posta ad uno dei

concorrenti, il quale ha subito azzeccato l’anno corretto ovvero il magico 1954 che rievoca il

successo del mitico Giacomo Loffredo. Oltre a rappresentare una vetrina di indubbio valore per

l’intero territorio di Villa San Giovanni e dello Stretto, la splendida citazione su scala nazionale

testimonia quanto la Traversata dello Stretto sia un evento sportivo e sociale radicato nella cultura

Nazionale del nostro Paese. Ancora una volta, dunque, si registra un attestato di stima e di

esaltazione che va a rafforzare il senso di icona della competizione, ambita sia da tutti i migliori

nuotatori di fondo ma anche da chi ha a cuore la cultura e la storia di un’area dello Stretto in grado

di raggiunge i più alti panorami italiani grazie ad un evento sportivo diventato emblematico.

Lusingati e soddisfatti dell’importante citazione, gli organizzatori della Traversata dello Stretto

continuano a lavorare senza sosta per garantire la continuità della manifestazione. Già avviata, in tal

senso, la macchina organizzativa in vista della 62esima edizione della grande classica che nel 2026

si terrà il 2 agosto.