L’attacco
Putin: «Leader europei maialini approfittatori»
Lo ha detto il leader russo durante un vertice della Difesa
Pubblicato il: 17/12/2025 – 15:36
«Gli Stati Uniti e i loro “maialini europei” erano convinti di poter distruggere rapidamente la Russia e trarne profitto», ha assicurato il presidente Vladimir Putin. Lo riporta l’agenzia Ria Novosti. «I maialini europei si sono subito uniti all’amministrazione Biden nella speranza di trarre profitto dal crollo del nostro Paese, recuperando ciò che era andato perduto nei periodi storici precedenti e tentando di vendicarsi», ha detto il leader del Cremlino durante una lunga riunione con i vertici di esercito e ministero della Difesa. (Agi)
