Rapporti e interferenze tra procedimento penale e processo tributario, un convegno a Crotone

formazione

CROTONE A Crotone presso il Palazzo di Giustizia il 19 dicembre 2025, alle ore 16:00, si terrà il convegno dal titolo “Rapporti e interferenze tra procedimento penale e processo tributario”, evento di elevato profilo scientifico e professionale, volto ad approfondire una delle tematiche più complesse e attuali del diritto contemporaneo.

L’iniziativa pone al centro dell’attenzione il diritto tributario, non più considerato come ambito autonomo e autosufficiente, ma come snodo fondamentale di interscambio con il diritto penale, capace di produrre effetti che travalicano la dimensione meramente fiscale per incidere direttamente sulle libertà personali, sulle garanzie processuali e, più in generale, sul rapporto tra cittadino e Stato.

Il convegno intende alzare il livello del dibattito su una materia spesso sottovalutata nelle sue implicazioni sistemiche, ribadendo come il rispetto della norma tributaria non sia un dato puramente formale, ma rappresenti un presidio essenziale di legalità, la cui violazione può determinare significativi risvolti processual-penalistici.

L’interazione tra procedimento penale e processo tributario, infatti, non è soltanto una questione tecnica riservata agli operatori del settore, ma assume una chiara valenza sociale, poiché incide sulla certezza del diritto, sulla tutela dei diritti fondamentali e sull’equilibrio tra esigenze di repressione e garanzie difensive.

L’incontro rappresenta un importante momento di confronto tra magistratura requirente, avvocatura, Università e Guardia di Finanza. Il convegno intende approfondire il delicato rapporto tra procedimento penale e processo tributario, anche alla luce delle novità introdotte dalla recente riforma fiscale, che hanno dato luogo a orientamenti giurisprudenziali non sempre univoci.

L’obiettivo è offrire agli operatori del diritto strumenti interpretativi e spunti critici di riflessione, favorendo un dialogo costruttivo su un tema di primaria rilevanza sistematica, che richiede soluzioni coerenti e condivise.

I saluti istituzionali sono affidati all’avv. Giuseppe Gallo – Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Crotone, dott. Giuseppe Irrera – Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Crotone, avv. Alessandro Palasciano – Presidente ANTI Calabria. Intervengono il professore avvocato Michele Mauro – Professore di Diritto Tributario (UMG Catanzaro), socio ANTI Calabria che relazionerà sul “Il doppio binario tra processo penale e tributario: criticità e profili problematici”; il dottore Domenico Guarascio – Procuratore della Repubblica di Crotone che tratterà in tema dell’“efficacia del giudicato penale assolutorio nel processo tributario alla luce della giurisprudenza”; il tenente colonnello Giuseppe Campobasso – Comandante del Gruppo Territoriale Guardia di Finanza di Crotone il quale illustrerà la tematica dell’“inutilizzabilità nel processo tributario degli elementi probatori acquisiti in violazione di legge (art. 7-quinquies L. 212/2000)”; l’avvocato Emanuele Campana – Avvocato tributarista, Foro di Cosenza, socio ANTI Calabria che approfondirà la spinosa questione dei “Vizi dell’azione amministrativa tributaria e loro rilevanza nel processo penale”

L’evento è in corso di accreditamento presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Crotone e presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Crotone.