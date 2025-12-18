Incendio devastante a Reggio Calabria: stabile evacuato, famiglia con tre bambini salva

il rogo

REGGIO CALABRIA Nella notte tra il 17 e il 18 dicembre, un devastante incendio ha colpito un’abitazione nel popoloso quartiere di Archi, a Reggio Calabria, causando danni ingenti e mettendo a rischio la sicurezza degli abitanti dell’intero stabile. L’allarme è stato lanciato poco prima dell’una di notte e le squadre dei Vigili del Fuoco, provenienti dal comando di viale Europa, sono intervenute tempestivamente sul posto. Il rapido intervento dei pompieri ha permesso di contenere il rogo e impedire che le fiamme si propagassero agli appartamenti adiacenti, evitando un bilancio ben più grave. Le operazioni di soccorso sono state particolarmente complesse, visto l’ampio sviluppo dell’incendio, che ha richiesto più di quattro ore di lavoro per essere domato. L’edificio, un immobile di edilizia popolare, è stato evacuato in tutta fretta a causa dei pesanti danni subiti dall’appartamento colpito dal fuoco. A causa della densità del fumo che si è diffuso in tutto lo stabile, l’evacuazione è stata necessaria per tutelare l’incolumità degli altri residenti. Fortunatamente, gli occupanti dell’appartamento distrutto, una coppia di genitori con tre bambini, sono stati messi in salvo senza riportare alcuna conseguenza grave.

Nonostante il caos durante le operazioni di fuga, i vigili del fuoco sono riusciti a garantire che non ci fossero altri feriti gravi, ad eccezione di un’anziana donna che, nelle concitate fasi di evacuazione ha subito la frattura della caviglia. Il suo stato di salute non è preoccupante, e la ferita è stata prontamente trattata sul posto. L’incendio ha devastato l’appartamento interessato, che è andato completamente distrutto. I danni sono notevoli, ma grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco, è stato possibile evitare che il rogo si propagasse ulteriormente e compromettesse altre abitazioni. Le operazioni si sono concluse solo dopo le 5 di questa mattina, con la sicurezza che l’incendio fosse finalmente sotto controllo e che tutti i residenti fossero stati messi in salvo.

Soddisfazione per l’esito dell’intervento da parte della dirigenza dei vigili del fuoco, che ha sottolineato l’importanza della rapidità e della coordinazione tra le diverse squadre, che hanno lavorato instancabilmente per evitare il peggio.

