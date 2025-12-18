‘Ndrangheta vibonese, è il giorno della verità: attesa la sentenza d’appello per gli imputati di “Rinascita” – I NOMI
Un verdetto che arriverà a circa sei anni dal maxi blitz della Dda (all’epoca guidata da Nicola Gratteri) scattato il 19 dicembre 2019
LAMEZIA TERME A circa 6 anni di distanza dal blitz del 19 dicembre 2019, è attesa per oggi una nuova sentenza per il processo “Rinascita-Scott”. Per 215 imputati, infatti, i giudici del Tribunale di Vibo Valentia (in aula bunker a Lamezia Terme) è atteso il giudizio d’Appello che segnerà uno spartiacque tra il primo giudizio e la Cassazione in uno dei processi più importanti contro le cosche di ‘ndrangheta del vibonese. L’accusa in aula lo scorso settembre aveva riformulato la richiesta di condanna a 14 anni per l’ex parlamentare Giancarlo Pittelli – condannato nei giorni precedenti a 14 anni al termine del processo “Malapigna” e a 11 anni in primo grado – e vent’anni per Pietro Giamborino, condannato a 1 anno e 6 mesi in primo grado. Chiesti trent’anni per Rosario Pugliese e Saverio Razionale.
Luigi Mancuso il “Supremo”
Altra figura di rilievo del processo è senz’altro Luigi Mancuso. La Dda per il “superboss” ha invocato trent’anni di reclusione. La figura dello “Zio” Luigi Mancuso è stata ricostruita passo dopo passo dai pm della Dda di Catanzaro (Luigi Maffia, Antonio De Bernardo e Annamaria Frustaci) in centinaia di pagine di memoria depositate, descrivendo le cosche vibonese come «un’appartenenza ad un sistema criminale più ampio in uno scenario di federazione di cosche». I pm hanno così richiamato l’importanza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, riascoltati nella fase dibattimentale del lungo processo in aula bunker. Perché «quelle dichiarazioni consentono di capire perché con la detenzione di Luigi Mancuso succedono determinate cose e perché quando esce dal carcere, proprio in virtù non del suo carisma e basta, ma del ruolo criminale che nessuno gli aveva mai disconosciuto, lo stesso riesce in maniera operativa e concreta a ricompattare tutta una serie di situazioni e a ristabilire l’ordine, che è uno degli obiettivi principali del segmento più recente della sua condotta associativa». Ma non solo: per i pm della Dda di Catanzaro «solo l’approccio “unitario” e la messa a fuoco del ruolo di Luigi Mancuso consentono di comprendere le dinamiche che stanno alla base di quelle estorsioni che vanno al di là del canone classico secondo cui la cosca che opera sul territorio X fa le estorsioni sul territorio X». Anche perché molte culminano su un territorio Y, cioè «un territorio terzo rispetto alle cosche di provenienza, di appartenenza degli autori dell’estorsione, che appartengono a loro volta a diverse articolazioni territoriali».
Le altre richieste “pesanti”
Oltre che per Luigi Mancuso, la Distrettuale antimafia di Catanzaro ha chiesto trent’anni di carcere per Giuseppe Antonio Accorinti, Domenico Bonavota, Paolino Lo Bianco, Rosario Pugliese, Saverio Razionale e Antonio Vacatello. Per Nicola Bonavota e Pasquale Bonavota chiesti, rispettivamente, 26 e 28 anni. Sono 26 gli anni di reclusione invocati poi per Domenico Camillò, 25 per Luigi Federici e Giovanni Sicari. (Gi.Cu.)
Tutti gli imputati in attesa della sentenza:
- Ambrogio Accorinti, chiesti: 19 anni e 6 mesi
- Giuseppe Antonio Accorinti: 30 anni
- Pietro Accorinti, chiesti: 21 anni
- Domenico Rosario Aiello, chiesti: 1 anno e 3 mesi
- Irene Altamura, chiesti: 10 mesi
- Domenico Anello, chiesti: 3 anni
- Domenico Artusa, chiesti: assoluzione
- Mario Artusa, chiesti: 21 anni
- Umberto Maurizio Artusa, chiesti: 18 anni
- Vittoria Artusa, chiesti: assoluzione
- Bruno Barba, chiesti: 18 anni di reclusione
- Francesco Barba, chiesti: 17 anni e 6 mesi
- Nicola Barba, chiesti: 7 anni e 9 mila euro di multa
- Vincenzo Barba, chiesti: 28 anni
- Francesco Barbieri (classe 1965), chiesti: 24 anni
- Francesco Barbieri (classe 1988), chiesti: 6 anni e 6 mesi
- Michelangelo Barbieri, chiesti: 18 anni
- Giuseppe Barbuzza, chiesti: 4 anni e 6 mesi
- Francesco Bognanni, chiesti: 17 anni
- Francesco Bonavena, chiesti: 19 anni
- Domenico Bonavota, chiesti: 30 anni
- Michele Bonavota, chiesti: 16 anni
- Nicola Bonavota, chiesti: 26 anni
- Pasquale Bonavota, chiesti: 28 anni
- Salvatore Bonavota, chiesti: 16 anni
- Giulio Calabretta, chiesti: 1 anno e 8 mesi
- Giuseppe Calabretta, chiesti: 4 mesi
- Domenico Camillò, chiesti: 26 anni
- Giuseppe Camillò, chiesti: 23 anni
- Francesco Cannatà, chiesti: 3 anni e 3 mesi
- Cristian Domenico Capomolla, chiesti: 10 anni
- Filippina Carà, chiesti: 17 anni e 6 mesi
- Francesco Carnovale, chiesti: 16 anni
- Domenico Catania, chiesti: 9 anni e 4 mesi
- Filippo Catania, chiesti: 22 anni
- Fortunato Ceraso, chiesti: 17 anni e 4 mesi
- Danilo Chiaramonte, chiesti: 8 mesi
- Domenico Cichello, chiesti: 18 anni
- Rocco Cichello, chiesti: 4 anni
- Maria Carmela Ciconte, chiesti: 7 anni
- Francesco Cirianni, chiesti: 2 anni
- Francesca Collotta, chiesti: 10 anni
- Salvatore Contartese, chiesti: 4 anni e 6 mesi
- Francesco Cracolici, chiesti: 20 anni
- Chiarina Cristelli, chiesti: 11 anni
- Domenico Crudo, chiesti: assoluzione
- Domenico Cugliari (classe 1959), chiesti: 22 anni e 6 mesi
- Domenico Cugliari (classe 1982), chiesti: 19 anni e 4 mesi
- Giuseppe Cugliari, chiesti: 17 anni
- Maria Teresa Cugliari, chiesti: 4 anni
- Raffaele Cugliari, chiesti: 18 anni
- Pino Cuomo, chiesti: 1 anno e sei mesi
- Antonio Emiliano Curello, chiesti: 18 anni
- Nazzareno Antonio Curello, chiesti: 16 anni
- Saverio Curello, chiesti: 18 anni
- Giuseppe D’Andrea, chiesti: 20 anni
- Paola De Caria, chiesti: 20 anni
- Vincenzo De Filippis, chiesti: 4 anni e mille euro di multa
- Franco Domenico De Iasio, chiesti: 3 anni e 9 mesi
- Giuseppina De Luca, chiesti: 4 anni
- Daniela De Marco, chiesti: 2 anni e 4 mesi
- Mario De Rito, chiesti: 22 anni
- Massimiliano De Vita, chiesti: 3 anni e 4 mesi
- Cinzia De Vito, chiesti: 4 anni e 6 mesi
- Antonio Delfino, chiesti: 24 anni
- Rocco Delfino, chiesti: 5 anni
- Salvatore Delfino, chiesti: assoluzione
- Bruno Di Maria, chiesti: 4 anni
- Zhivka Taneva Dimitrova, chiesti: 2 anni
- Giuseppe Drago, chiesti: 4 anni e 4 mesi
- Onofrio D’Urzo, chiesti: 17 anni e 2 mesi
- Domenico Febbraro, chiesti: 16 anni
- Luigi Federici, chiesti: 25 anni
- Gianfranco Ferrante, chiesti: 20 anni e due mesi
- Filippo Fiarè, chiesti: 20 anni
- Michele Fiorillo, chiesti: 6 anni
- Nazzareno Fiorillo, chiesti: 6 anni
- Francesco Salvatore Fortuna, chiesti: 13 anni e 4 mesi
- Giuseppe Fortuna (classe ’63), chiesti: 20 anni
- Giuseppe Fortuna (classe ’77), chiesti: 17 anni
- Domenico Franzone, chiesti: 22 anni
- Antonio Fuoco, chiesti: 2 anni e 2 mesi
- Salvatore Furlano, chiesti: 17 anni
- Leonardo Fusca, chiesti: assoluzione
- Nicola Fusca, chiesti: 18 anni
- Lucia Galati, chiesti: un anno e otto mesi
- Raffaele Galloro, chiesti: 18 anni
- Maurizio Garisto, chiesti: 18 anni
- Luigi Garofalo, chiesti: 12 anni
- Benedetta Giamborino, chiesti: 4 anni;
- Giovanni Giamborino, chiesti: 19 anni e 6 mesi;
- Pietro Giamborino, chiesti: 20 anni
- Leonardo Greco, chiesti: 18 anni
- Domenico Grillo, chiesti:3 anni
- Filippo Grillo, chiesti: 5 anni
- Pietro Grillo, chiesti: 3 anni
- Antonio Guastalegname, chiesti: 8 anni
- Davide Inzillo, chiesti: 3 anni
- Roberto Jonadi, chiesti: un anno
- Francesco Isolabella, chiesti: 10 anni
- Emanuele La Malfa, chiesti: 17 anni e 6 mesi
- Giuseppe La Piana, chiesti: 3 anni
- Saverio Lacquaniti, chiesti: 4 anni
- Andrea Lagrotteria, chiesti: 3 anni e 4 mesi
- Daniele Nazzareno Lagrotteria, chiesti: 19 anni
- Mirko Francesco Lagrotteria, chiesti: 5 anni e 6 mesi
- Nazzareno Latassa, chiesti: 4 anni
- Giovanni Lenza, chiesti: due anni e 6 mesi
- Alfredo Antonio Lo Bianco, chiesti: 5 anni
- Antonino Lo Bianco, chiesti: 12 anni
- Carmela Lo Bianco, chiesti: 2 anni
- Carmelo Lo Bianco, chiesti: 16 anni
- Domenico Lo Bianco (classe ’62), chiesti: 24 anni
- Domenico Lo Bianco (classe ’78), chiesti: 7 anni
- Michele Lo Bianco (classe 1999), chiesti: due anni
- Michele Lo Bianco (classe 1975), chiesti: 5 anni
- Michele Lo Bianco (classe 1948), chiesti: 16 anni e 6 mesi
- Orazio Lo Bianco, chiesti: 24 anni
- Paolino Lo Bianco, chiesti: 30 anni
- Vincenzo Lo Gatto, chiesti: 18 anni
- Elisabetta Lo Iacono, chiesti: 7 anni e 10 mila euro di multa
- Mario Lo Riggio, chiesti: 17 anni
- Antonio Lopez Y Royo, chiesti: 10 mesi
- Gaetano Loschiavo, chiesti: 16 anni
- Alfred Luca, chiesti: 5 anni
- Michele Pio Maximiliano Macrì, chiesti: 18 anni
- Antonio Macrì (classe 1957), chiesti: 20 anni e 10 mesi
- Giuseppe Mancuso, chiesti: 16 anni e 8 mesi
- Luigi Mancuso, chiesti: 30 anni
- Domenico Mandaradoni, chiesti: 4 anni e 6 mesi
- Andrea Mantella, chiesti: 8 anni
- Salvatore Mantella, chiesti: 18 anni
- Michele Marinaro, chiesti: 10 anni
- Salvatore Francesco Mazzotta, chiesti: 23 anni
- Vincenzo Menniti, chiesti: 2 anni
- Domenico Bruno Moscato, chiesti: 4 anni
- Giorgio Naselli, chiesti: 6 anni
- Antonella Naso, chiesti: 3 anni
- Francesco Naso, chiesti: 18 anni
- Gregorio Giuseppe Naso, chiesti: 3 anni e 6 mesi
- Maria Teresa Naso, chiesti: 3 anni
- Giuseppe Navarra, chiesti: 7 anni
- Sebastiano Navarra, chiesti: 3 anni
- Valerio Navarra, chiesti: 23 anni
- Filippo Nesci, chiesti: 4 anni
- Emiliano Oliva, chiesti: 8 mesi
- Domenico Paglianiti, chiesti: 3 anni e 6 mesi
- Giuseppe Palmisano, chiesti: 4 anni
- Agostino Papaiani, chiesti: 20 anni
- Franco Papuzzo, chiesti: 6 anni
- Damiano Pardea, chiesti: 19 anni
- Raffaele Pardea, chiesti: 18 anni
- Rosario Pardea, chiesti: 3 anni e 4 mesi
- Francesco Michelino Patania, chiesti: 19 anni
- Salvatore Patania, chiesti: 20 anni
- Francesco Paternò, chiesti: 18 anni
- Paolo Petrolo, chiesti: 11 anni e 6 mesi
- Giancarlo Pittelli, chiesti: 14 anni
- Pietro Polito, chiesti: 3 anni
- Fortunato Pontoriero, chiesti: 2 anni e 8 mesi
- Isabella Preiti, chiesti: 3 anni
- Antonio Prestia, chiesti: 18 anni
- Antonio Profeta, chiesti: 6 anni e 6 mesi
- Giovanna Profiti, chiesti: 4 anni
- Vincenzo Pugliese Carchèdi, chiesti: 10 anni e 6 mesi
- Francesco Pugliese, chiesti: 16 anni
- Michael Joseph Pugliese, chiesti: 17 anni
- Rosario Pugliese, chiesti: 30 anni
- Vincenzo Puntoriero, chiesti: 20 anni
- Andrea Puntorno, chiesti: 6 anni e 6 mesi
- Saverio Razionale, chiesti: 30 anni
- Agostino Redi, chiesti: 10 anni
- Giovanni Rizzo, chiesti: 20 anni
- Giuseppe Rizzo, chiesti: 17 anni e 6 mesi
- Salvatore Rizzo, chiesti: 18 anni
- Francesco Romano, chiesti: 24 anni
- Paolo Romano, chiesti: 16 anni e 10 mesi
- Domenico Rubino, chiesti: 17 anni
- Francesco Ruffa, chiesti: 2 anni
- Antonio Ruggiero, chiesti: 3 anni e 6 mesi
- Antonio Scrugli, chiesti: 20 anni
- Giuseppe Serratore, chiesti: 14 anni
- Rosa Serratore, chiesti: 4 anni e 6 mesi
- Alessandro Sicari, chiesti: 4 anni
- Giovanni Sicari, chiesti: 25 anni
- Mario Sicari, chiesti: 2 anni
- Renato Signoretta, chiesti: 17 anni e 6 mesi
- Domenico Simonetti, chiesti: 18 anni
- Vincenzo Spasari, chiesti: 17 anni
- Marco Startari, chiesti: 17 anni
- Francesco Stilo, chiesti: 14 anni
- Cristian Surace, chiesti: 3 anni
- Giuseppe Suriano, chiesti: 18 anni e 6 mesi
- Eduard Tahiraj, chiesti: 7 anni e 3 mesi
- Francesco Tarzia, chiesti: 10 anni e 9 mesi
- Vincenzo Tassone, chiesti: 18 anni
- Vittorio Tedeschi, chiesti: 2 anni e 8 mesi
- Aurelio Paolo Tomaino, chiesti: 2 anni e 3 mesi
- Giuseppe Alessandro Tomaino, chiesti: 18 anni
- Antonio Giuseppe Tomeo, chiesti: 19 anni
- Antonio Mario Tripodi, chiesti: 7 anni e 4 mesi
- Danilo Josè Tripodi, chiesti: 14 anni
- Domenico Tripodi, chiesti: assoluzione
- Sante Mario Tripodi, chiesti: 7 anni e 4 mesi
- Ylenia Tripolino, chiesti: 6 mesi
- Antonio Vacatello, chiesti: 30 anni
- Domenica Vacatello, chiesti: 4 anni
- Leonardo Domenico Vacatello, chiesti: 11 anni e 8 mesi
- Maria Vacatello, chiesti: 4 anni
- Francesco Valenti, chiesti: 1 anno e 8 mesi
- Orsola Ventrice, chiesti: 4 anni
- Antonio Ventura, chiesti: 18 anni
- Concetta Vozza, chiesti: 2 anni e 8 mesi
- Daniel Zinnà, chiesti: 4 anni
- Gaetano Zupo, chiesti: 10 mesi