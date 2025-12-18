‘Ndrangheta vibonese, è il giorno della verità: attesa la sentenza d’appello per gli imputati di “Rinascita” – I NOMI

Il processo in aula bunker

LAMEZIA TERME A circa 6 anni di distanza dal blitz del 19 dicembre 2019, è attesa per oggi una nuova sentenza per il processo “Rinascita-Scott”. Per 215 imputati, infatti, i giudici del Tribunale di Vibo Valentia (in aula bunker a Lamezia Terme) è atteso il giudizio d’Appello che segnerà uno spartiacque tra il primo giudizio e la Cassazione in uno dei processi più importanti contro le cosche di ‘ndrangheta del vibonese. L’accusa in aula lo scorso settembre aveva riformulato la richiesta di condanna a 14 anni per l’ex parlamentare Giancarlo Pittelli – condannato nei giorni precedenti a 14 anni al termine del processo “Malapigna” e a 11 anni in primo grado – e vent’anni per Pietro Giamborino, condannato a 1 anno e 6 mesi in primo grado. Chiesti trent’anni per Rosario Pugliese e Saverio Razionale.

Luigi Mancuso il “Supremo”

Altra figura di rilievo del processo è senz’altro Luigi Mancuso. La Dda per il “superboss” ha invocato trent’anni di reclusione. La figura dello “Zio” Luigi Mancuso è stata ricostruita passo dopo passo dai pm della Dda di Catanzaro (Luigi Maffia, Antonio De Bernardo e Annamaria Frustaci) in centinaia di pagine di memoria depositate, descrivendo le cosche vibonese come «un’appartenenza ad un sistema criminale più ampio in uno scenario di federazione di cosche». I pm hanno così richiamato l’importanza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, riascoltati nella fase dibattimentale del lungo processo in aula bunker. Perché «quelle dichiarazioni consentono di capire perché con la detenzione di Luigi Mancuso succedono determinate cose e perché quando esce dal carcere, proprio in virtù non del suo carisma e basta, ma del ruolo criminale che nessuno gli aveva mai disconosciuto, lo stesso riesce in maniera operativa e concreta a ricompattare tutta una serie di situazioni e a ristabilire l’ordine, che è uno degli obiettivi principali del segmento più recente della sua condotta associativa». Ma non solo: per i pm della Dda di Catanzaro «solo l’approccio “unitario” e la messa a fuoco del ruolo di Luigi Mancuso consentono di comprendere le dinamiche che stanno alla base di quelle estorsioni che vanno al di là del canone classico secondo cui la cosca che opera sul territorio X fa le estorsioni sul territorio X». Anche perché molte culminano su un territorio Y, cioè «un territorio terzo rispetto alle cosche di provenienza, di appartenenza degli autori dell’estorsione, che appartengono a loro volta a diverse articolazioni territoriali».

Le altre richieste “pesanti”

Oltre che per Luigi Mancuso, la Distrettuale antimafia di Catanzaro ha chiesto trent’anni di carcere per Giuseppe Antonio Accorinti, Domenico Bonavota, Paolino Lo Bianco, Rosario Pugliese, Saverio Razionale e Antonio Vacatello. Per Nicola Bonavota e Pasquale Bonavota chiesti, rispettivamente, 26 e 28 anni. Sono 26 gli anni di reclusione invocati poi per Domenico Camillò, 25 per Luigi Federici e Giovanni Sicari. (Gi.Cu.)

