Si legge in: 8 minuti
Cambia colore:
Il verdetto
Rinascita-Scott, 30 anni per Luigi Mancuso e Giuseppe Antonio Accorinti. Assolto Pasquale Bonavota – NOMI
Regge in parte l’associazione mafiosa invocata dalla Dda di Catanzaro, condanna al ribasso per Giancarlo Pittelli, assolto Pietro Giamborino
Pubblicato il: 18/12/2025 – 17:48
di Giorgio Curcio
00:0000:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
LAMEZIA TERME Sono condanne in gran parte rideterminate (e al ribasso) quelle inflitte dai giudici del Tribunale di Vibo Valentia nell’appello del processo “Rinascita-Scott” celebrato nell’aula bunker di Lamezia Terme. Una sentenza che, di fatto, smonta l’impianto accusatorio della Dda di Catanzaro. Perché, in alcuni casi, sono verdetti pesanti. Come l‘assoluzione del presunto boss di Sant’Onofrio Pasquale Bonavota mentre i giudici hanno inflitto 30 anni per il “Supremo” Luigi Mancuso. Per Giancarlo Pittelli la pena rideterminata è di 7 anni e 2 mesi (11 anni in primo grado). Prescritte le accuse per Michele Marinaro (l’ex funzionario della Dia) condannato a 10 e 6 mesi in primo grado. Assolto Pietro Giamborino.
Il verdetto:
- Ambrogio Accorinti: 14 anni (chiesti 19 anni e 6 mesi)
- Giuseppe Antonio Accorinti: 30 anni (chiesti 30 anni)
- Pietro Accorinti: 14 anni (chiesti 21 anni)
- Domenico Rosario Aiello: prescritto (chiesti 1 anno e 3 mesi)
- Irene Altamura: assolta (chiesti 10 mesi)
- Domenico Anello: assolto (chiesti 3 anni)
- Domenico Artusa: assolto (chiesti assoluzione)
- Mario Artusa: 9 anni 2 mesi (chiesti 21 anni)
- Umberto Maurizio Artusa: 8 anni e 2 mesi (chiesti 18 anni)
- Vittoria Artusa: assolta (chiesti assoluzione)
- Bruno Barba: 6 anni e 8 mesi (chiesti 18 anni)
- Francesco Barba: 8 anni e 2 mesi (chiesti 17 anni e 6 mesi)
- Nicola Barba: 3 anni (chiesti 7 anni e 9 mila euro di multa)
- Vincenzo Barba: 19 anni e 10 mesi (chiesti 28 anni)
- Francesco Barbieri (classe 1965): 17 anni 4 mesi (chiesti 24 anni)
- Francesco Barbieri (classe 1988): 6 anni (chiesti 6 anni e 6 mesi)
- Giuseppe Barbieri: 12 anni e 6 mesi
- Michelangelo Barbieri: 13 anni e 6 mesi (chiesti 18 anni)
- Giuseppe Barbuzza: assolto (chiesti 4 anni e 6 mesi)
- Francesco Bognanni: 12 anni e 6 mesi (chiesti 17 anni)
- Francesco Bonavena: 12 anni e 6 mesi (chiesti 19 anni)
- Domenico Bonavota: 23 e 6 mesi (chiesti 30 anni)
- Michele Bonavota: 12 anni (chiesti 16 anni)
- Nicola Bonavota: 17 anni e 6 mesi (chiesti 26 anni)
- Pasquale Bonavota: assolto (chiesti 28 anni)
- Salvatore Bonavota: 12 anni (chiesti 16 anni)
- Giulio Calabretta: 1 anno e 8 mesi (chiesti 1 anno e 8 mesi)
- Giuseppe Calabretta: 4 mesi (chiesti 4 mesi)
- Domenico Camillò: 21 anni (chiesti 26 anni)
- Giuseppe Camillò: 18 e 8 mesi (chiesti 23 anni)
- Francesco Cannatà: 2 anni (chiesti 3 anni e 3 mesi)
- Cristian Domenico Capomolla: assolto (chiesti 10 anni)
- Filippina Carà: 13 anni e 6 mesi (chiesti 17 anni e 6 mesi)
- Francesco Carnovale: 8 anni (chiesti 16 anni)
- Domenico Catania: 9 anni e 4 mesi (chiesti 9 anni e 4 mesi)
- Filippo Catania: 16 anni (chiesti 22 anni)
- Fortunato Ceraso: 12 anni (chiesti 17 anni e 4 mesi)
- Danilo Chiaramonte: prescrizione (chiesti 8 mesi)
- Domenico Cichello: 13 anni e 6 mesi (chiesti 18 anni)
- Rocco Cichello: 4 anni (chiesti 4 anni)
- Maria Carmela Ciconte: 4 e 6 mesi (chiesti 7 anni)
- Francesco Cirianni: prescrizione (chiesti 2 anni)
- Francesca Collotta: assolta (chiesti 10 anni)
- Salvatore Contartese: 4 anni e 6 mesi (chiesti 4 anni e 6 mesi)
- Francesco Cracolici: 15 anni (chiesti 20 anni)
- Chiarina Cristelli: 7 anni e 8 mesi (chiesti 11 anni)
- Domenico Crudo: assolto (chiesti assoluzione)
- Domenico Cugliari (classe 1959): 16 anni e 9 mesi (chiesti 22 anni e 6 mesi)
- Domenico Cugliari (classe 1982): 14 anni e 8 mesi (chiesti 19 anni e 4 mesi)
- Giuseppe Cugliari: 2 anni e 8 mesi (chiesti 17 anni)
- Maria Teresa Cugliari: assolta (chiesti 4 anni)
- Raffaele Cugliari: 12 anni e 9 mesi (chiesti 18 anni)
- Pino Cuomo: assolto (chiesti 1 anno e 6 mesi)
- Antonio Emiliano Curello: 12 anni (chiesti 18 anni)
- Nazzareno Antonio Curello: 12 anni e 6 mesi (chiesti 16 anni)
- Saverio Curello: 12 anni e 6 mesi (chiesti 18 anni)
- Giuseppe D’Andrea: assolto (chiesti 20 anni)
- Paola De Caria: 5 anni (chiesti 20 anni)
- Vincenzo De Filippis: assolto (chiesti 4 anni e mille euro di multa)
- Franco Domenico De Iasio: 3 anni 9 mesi (chiesti 3 anni e 9 mesi)
- Giuseppina De Luca: 2 anni (chiesti 4 anni)
- Daniela De Marco: assolta (chiesti 2 anni e 4 mesi)
- Mario De Rito: 10 anni e 4 mesi (chiesti 22 anni)
- Massimiliano De Vita: 3 anni e 4 mesi (chiesti 3 anni e 4 mesi)
- Cinzia De Vito: 4 anni e 6 mesi (chiesti 4 anni e 6 mesi)
- Antonio Delfino: 9 anni (chiesti 24 anni)
- Rocco Delfino: 4 anni e 6 mesi (chiesti 5 anni)
- Salvatore Delfino: assolto (chiesti assoluzione)
- Bruno Di Maria: assolto (chiesti 4 anni)
- Zhivka Taneva Dimitrova: 2 anni (chiesti 2 anni)
- Giuseppe Drago: 3 anni e 4 mesi (chiesti 4 anni e 4 mesi)
- Onofrio D’Urzo: 13 anni e 2 mesi (chiesti 17 anni e 2 mesi)
- Domenico Febbraro: 12 anni (chiesti 16 anni)
- Luigi Federici: 18 anni e 6 mesi (chiesti 25 anni)
- Gianfranco Ferrante: 14 e 2 mesi (chiesti 20 anni e 2 mesi)
- Filippo Fiarè: assolto (chiesti 20 anni)
- Michele Fiorillo: 5 anni e 6 mesi (chiesti 6 anni)
- Nazzareno Fiorillo: 5 anni e 6 mesi (chiesti 6 anni)
- Francesco Salvatore Fortuna: 10 anni (chiesti 13 anni e 4 mesi)
- Giuseppe Fortuna (classe ’63): 2 anni e 8 mesi (chiesti 20 anni)
- Giuseppe Fortuna (classe ’77): 12 anni e 6 mesi (chiesti 17 anni)
- Domenico Franzone: 13 anni (chiesti 22 anni)
- Antonio Fuoco: 1 anno e 8 mesi (chiesti 2 anni e 2 mesi)
- Salvatore Furlano: 13 anni (chiesti 17 anni)
- Leonardo Fusca: assolto (chiesti assoluzione)
- Nicola Fusca: 12 anni (chiesti 18 anni)
- Lucia Galati: assolta (chiesti 1 anno e 8 mesi)
- Raffaele Galloro: 3 anni e 4 mesi (chiesti 18 anni)
- Maurizio Garisto: 2 anni e 8 mesi (chiesti 18 anni)
- Luigi Garofalo: 3 anni e 4 mesi (chiesti 12 anni)
- Benedetta Giamborino: assolta (chiesti 4 anni)
- Giovanni Giamborino: 13 anni e 6 mesi (chiesti 19 anni e 6 mesi)
- Pietro Giamborino: assolto (chiesti 20 anni)
- Leonardo Greco: assolto (chiesti 18 anni)
- Domenico Grillo: 3 anni (chiesti 3 anni)
- Filippo Grillo: 5 anni (chiesti 5 anni)
- Pietro Grillo: 2 anni e 4 mesi (chiesti 3 anni)
- Antonio Guastalegname: 7 anni (chiesti 8 anni)
- Davide Inzillo: 3 anni (chiesti 3 anni)
- Roberto Jonadi: assolto (chiesti 1 anno)
- Francesco Isolabella: 2 anni (chiesti 10 anni)
- Emanuele La Malfa: 13 anni e 6 mesi (chiesti 17 anni e 6 mesi)
- Giuseppe La Piana: assolto (chiesti 3 anni)
- Saverio Lacquaniti: assolto (chiesti 4 anni)
- Andrea Lagrotteria: 3 anni e 4 mesi (chiesti 3 anni e 4 mesi)
- Daniele Nazzareno Lagrotteria: 14 anni e 6 mesi (chiesti 19 anni)
- Mirko Francesco Lagrotteria: 5 anni 6 mesi (chiesti 5 anni e 6 mesi)
- Nazzareno Latassa: assolto (chiesti 4 anni)
- Giovanni Lenza: 2 anni e 6 mesi (chiesti 2 anni e 6 mesi)
- Alfredo Antonio Lo Bianco: (chiesti 5 anni)
- Antonino Lo Bianco: assolto (chiesti 12 anni)
- Carmela Lo Bianco: 1 anno e 6 mesi (chiesti 2 anni)
- Carmelo Lo Bianco: assolto (chiesti 16 anni)
- Domenico Lo Bianco (classe ’62): assolto (chiesti 24 anni)
- Domenico Lo Bianco (classe ’78): assolto (chiesti 7 anni)
- Michele Lo Bianco (classe 1999): 2 anni (chiesti 2 anni)
- Michele Lo Bianco (classe 1975): 5 anni (chiesti 5 anni)
- Michele Lo Bianco (classe 1948): 12 anni e 6 mesi (chiesti 16 anni e 6 mesi)
- Orazio Lo Bianco: 18 anni e 3 mesi (chiesti 24 anni)
- Paolino Lo Bianco: 19 anni e 8 mesi (chiesti 30 anni)
- Vincenzo Lo Gatto: assolto (chiesti 18 anni)
- Elisabetta Lo Iacono: assolta (chiesti 7 anni e 10 mila euro di multa)
- Mario Lo Riggio: 7 anni e 2 mesi (chiesti 17 anni)
- Antonio Lopez Y Royo: prescrizione (chiesti 10 mesi)
- Gaetano Loschiavo: 6 anni e 8 mesi (chiesti 16 anni)
- Alfred Lucai: 4 anni e 7 mesi (chiesti 5 anni)
- Michele Pio Maximiliano Macrì: 8 anni 9 mesi (chiesti 18 anni)
- Antonio Macrì (classe 1957): 15 anni e 10 mesi (chiesti 20 anni e 10 mesi)
- Giuseppe Mancuso: 12 anni e 8 mesi (chiesti 16 anni e 8 mesi)
- Luigi Mancuso: 30 anni (chiesti 30 anni)
- Domenico Mandaradoni: assolto (chiesti 4 anni e 6 mesi)
- Andrea Mantella: 8 anni (chiesti 8 anni)
- Salvatore Mantella: 12 anni (chiesti 18 anni)
- Michele Marinaro: prescrizione (chiesti 10 anni)
- Salvatore Francesco Mazzotta: 18 anni e 8 mesi (chiesti 23 anni)
- Vincenzo Menniti: prescrizione (chiesti 2 anni)
- Domenico Bruno Moscato: 2 anni (chiesti 4 anni)
- Giorgio Naselli: 2 anni (chiesti 6 anni)
- Antonella Naso: assolta (chiesti 3 anni)
- Francesco Naso: 14 anni (chiesti 18 anni)
- Gregorio Giuseppe Naso: 2 anni (chiesti 3 anni e 6 mesi)
- Maria Teresa Naso: assolta (chiesti 3 anni)
- Giuseppe Navarra: 4 anni (chiesti 7 anni)
- Sebastiano Navarra: 3 anni (chiesti 3 anni)
- Valerio Navarra: 20 anni e 8 mesi (chiesti 23 anni)
- Filippo Nesci: prescrizione (chiesti 4 anni)
- Emiliano Oliva: 8 mesi (chiesti 8 mesi)
- Domenico Paglianiti: assolto (chiesti 3 anni e 6 mesi)
- Giuseppe Palmisano: prescrizione (chiesti 4 anni)
- Agostino Papaiani: 13 anni (chiesti 20 anni)
- Franco Papuzzo: 5 anni e 6 mesi (chiesti 6 anni)
- Damiano Pardea: assolto (chiesti 19 anni)
- Raffaele Pardea: 13 anni e 6 mesi (chiesti 18 anni)
- Rosario Pardea: 3 anni e 4 mesi (chiesti 3 anni e 4 mesi)
- Francesco Michelino Patania: assolto (chiesti 19 anni)
- Salvatore Patania: 15 anni (chiesti 20 anni)
- Francesco Paternò: 9 anni e 2 mesi (chiesti 18 anni)
- Paolo Petrolo: 8 anni e 2 mesi (chiesti 11 anni e 6 mesi)
- Giancarlo Pittelli: 7 anni e 8 mesi (chiesti 14 anni)
- Pietro Polito: prescrizione (chiesti 3 anni)
- Fortunato Pontoriero: 2 anni e 8 mesi (chiesti 2 anni e 8 mesi)
- Isabella Preiti: 2 anni (chiesti 3 anni)
- Antonio Prestia: 12 anni (chiesti 18 anni)
- Antonio Profeta: 6 anni e 6 mesi (chiesti 6 anni e 6 mesi)
- Giovanna Profiti: 2 anni (chiesti 4 anni)
- Vincenzo Pugliese Carchèdi: 7 anni e 2 mesi (chiesti 10 anni e 6 mesi)
- Francesco Pugliese (cl. ‘88): 6 anni e 8 mesi (chiesti 16 anni)
- Michael Joseph Pugliese: assolto (chiesti 17 anni)
- Rosario Pugliese: 21 anni e un mese (chiesti 30 anni)
- Vincenzo Puntoriero: 4 anni e 4 mesi (chiesti 20 anni)
- Andrea Puntorno: 5 anni e 6 mesi (chiesti 6 anni e 6 mesi)
- Saverio Razionale: 21 anni (chiesti 30 anni)
- Agostino Redi: 6 anni e 8 mesi (chiesti 10 anni)
- Giovanni Rizzo (cl. ’72): 16 anni (chiesti 20 anni)
- Giuseppe Rizzo: 12 anni e 6 mesi (chiesti 17 anni e 6 mesi)
- Salvatore Rizzo: assolto (chiesti 18 anni)
- Francesco Romano: 20 anni e 4 mesi (chiesti 24 anni)
- Paolo Romano: 13 anni e 6 mesi (chiesti 16 anni e 10 mesi)
- Domenico Rubino: decesso (chiesti 17 anni)
- Francesco Ruffa: 2 anni (chiesti 2 anni)
- Antonio Ruggiero: prescrizione (chiesti 3 anni e 6 mesi)
- Antonio Scrugli: 12 anni (chiesti 20 anni)
- Giuseppe Serratore: 2 anni e 8 mesi (chiesti 14 anni)
- Rosa Serratore: 3 anni e 4 mesi (chiesti 4 anni e 6 mesi)
- Alessandro Sicari: 3 anni e 6 mesi (chiesti 4 anni)
- Giovanni Sicari: 14 anni e un mese (chiesti 25 anni)
- Mario Sicari: prescrizione (chiesti 2 anni)
- Renato Signoretta: 8 anni (chiesti 17 anni e 6 mesi)
- Domenico Simonetti: assolto (chiesti 18 anni)
- Vincenzo Spasari: 12 anni (chiesti 17 anni)
- Marco Startari: 6 anni e 8 mesi (chiesti 17 anni)
- Francesco Stilo: 7 anni e 8 mesi (chiesti 14 anni)
- Cristian Surace: assolto (chiesti 3 anni)
- Giuseppe Suriano: 14 anni (chiesti 18 anni e 6 mesi)
- Eduard Tahiraj: 5 anni e 3 mesi (chiesti 7 anni e 3 mesi)
- Francesco Tarzia: (chiesti 10 anni e 9 mesi)
- Vincenzo Tassone: (chiesti 18 anni)
- Vittorio Tedeschi: 2 anni (chiesti 2 anni e 8 mesi)
- Aurelio Paolo Tomaino: 2 anni e 3 mesi (chiesti 2 anni e 3 mesi)
- Giuseppe Alessandro Tomaino: assolto (chiesti 18 anni)
- Antonio Giuseppe Tomeo: 13 anni (chiesti 19 anni)
- Antonio Mario Tripodi: assolto (chiesti 7 anni e 4 mesi)
- Danilo Josè Tripodi: assolto (chiesti 14 anni)
- Domenico Tripodi: assolto (chiesti assoluzione)
- Sante Mario Tripodi: assolto (chiesti 7 anni e 4 mesi)
- Ylenia Tripolino: assolta (chiesti 6 mesi)
- Antonio Vacatello: 30 anni (chiesti 30 anni)
- Domenica Vacatello: 2 anni e 8 mesi (chiesti 4 anni)
- Leonardo Domenico Vacatello: 11 anni (chiesti 11 anni e 8 mesi)
- Maria Vacatello: 2 anni e 8 mesi (chiesti 4 anni)
- Francesco Valenti: 1 anno e 8 mesi (chiesti 1 anno e 8 mesi)
- Orsola Ventrice: 2 anni e 8 mesi (chiesti 4 anni)
- Antonio Ventura: 5 anni e 6 mesi (chiesti 18 anni)
- Concetta Vozza: prescrizione (chiesti 2 anni e 8 mesi)
- Daniel Zinnà: assolto (chiesti 4 anni)
- Gaetano Zupo: prescrizione (chiesti 10 mesi)
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali