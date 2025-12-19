Dal Mit 1,9 milioni per la nuova Galleria d’Arte dell’Accademia di Belle arti di Reggio Calabria
Firmato un decreto con cui vengono assegnati in totale 4,8 milioni per piccoli interventi su edifici e strade dei territori
ROMA Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha firmato un decreto con cui vengono assegnati complessivamente 4.814.728 euro ad interventi di costruzione, sistemazione, manutenzione e completamento di edifici pubblici statali e altri immobili demaniali, ovvero di strade urbane. Lo rende noto il dicastero. In particolare, le risorse sono cosi’ ripartite: euro 1.000.000,00 per interventi supplementari e di completamento del Palazzetto dello Sport di Montegranaro (FM); euro 1.871.728,00 per la messa in sicurezza e l’adeguamento di alcune strade compreso il ripristino e l’efficientamento dei sottoservizi su di esse insistenti del centro urbano di Pantelleria (TP); euro 1.943.000,00 per la ristrutturazione e riqualificazione dell’immobile destinato a Galleria d’Arte contemporanea e Biblioteca d’Arte specializzata in uso all’Accademia di Belle arti di Reggio Calabria.
