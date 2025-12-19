Dal Mit 1,9 milioni per la nuova Galleria d’Arte dell’Accademia di Belle arti di Reggio Calabria

ristrutturazione e riqualificazione

ROMA Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha firmato un decreto con cui vengono assegnati complessivamente 4.814.728 euro ad interventi di costruzione, sistemazione, manutenzione e completamento di edifici pubblici statali e altri immobili demaniali, ovvero di strade urbane. Lo rende noto il dicastero. In particolare, le risorse sono cosi’ ripartite: euro 1.000.000,00 per interventi supplementari e di completamento del Palazzetto dello Sport di Montegranaro (FM); euro 1.871.728,00 per la messa in sicurezza e l’adeguamento di alcune strade compreso il ripristino e l’efficientamento dei sottoservizi su di esse insistenti del centro urbano di Pantelleria (TP); euro 1.943.000,00 per la ristrutturazione e riqualificazione dell’immobile destinato a Galleria d’Arte contemporanea e Biblioteca d’Arte specializzata in uso all’Accademia di Belle arti di Reggio Calabria.

