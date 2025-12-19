I Carabinieri a cavallo incantano il centro di Vibo Valentia – FOTO

un’antica tradizione

VIBO VALENTIA Ci sono bimbi e anziani che si avvicinano, cittadini impegnati a scattare foto e riprendere la scena. Qualcuno si ferma a parlare con i Carabinieri, c’è anche chi chiede un ritorno il giorno di Natale. Tanti apprezzamenti per la pattuglia a cavallo dell’Arma dei Carabinieri che ieri pomeriggio ha girato per il centro di Vibo Valentia, destando la curiosità dei passanti. Un’iniziativa che rappresenta un segnale di vicinanza alla comunità e che si inserisce nel percorso di rafforzamento del legame tra l’Arma e la cittadinanza, promosso dal comandante provinciale Antonio Parillo, anche in un’ottica di maggiore percezione della sicurezza. Le unità ippomontate avevano già operato nei giorni scorsi nelle Serre vibonesi e nell’area del Monte Poro. Il servizio a cavallo, tra le tradizioni più antiche dell’Arma dei Carabinieri, garantisce da oltre due secoli attività di vigilanza anche nelle zone più impervie del territorio.

Insieme all’unità ippomontata del 4° Reggimento, che ha sede a Roma, anche il comandante della compagnia di Vibo Manuel Grasso e il comandante della stazione Giuseppe Cozzo: «Con il supporto del quarto reggimento a cavallo – ha detto il capitano Grasso – oggi siamo presenti per le vie di Vibo Valentia con una pattuglia. I cavalli sono impegnati in questo periodo per l’illustrazione di aree più impervi nel nostro territorio della provincia di Vibo, ma le festività ci permettono di vedere e godere la presenza di questi bellissimi animali con i nostri cavalieri. È un segnale di vicinanza al territorio, siamo presenti sempre e con qualsiasi strumento, anche attraverso l’ausilio dei nostri amici quadrupedi». (ma.ru.)

