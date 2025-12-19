“Sol and The City”, al via la grande fiera dell’olio. «E’ un sogno che si avvera» – FOTO

“calabria straordinaria”

CATANZARO «E’ un sogno che si avvera». In queste parole dell’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, forse è racchiuso il senso dell’importanza di “Sol and The City Sud”, la grande fiera dedicata all’olio extravergine di oliva che approda n Calabra, all’Ente Fiera “Colosimo” di Catanzaro, segnando un evento di grande impatto nell’ambito del brand “Calabria Straordinaria”.

“Sol and the City”

La valorizzazione di una grande ricchezza dell’Italia e ora anche della Calabria qual è l’olio extravergine di oliva e delle sue declinazioni dall’enorme potenziale, legate anche all’agroalimentare, all’identità territoriale e al turismo: questo è “Sol and The City”, promosso dalla Regione in collaborazione con Veronafiere e con il coordinamento dell’Arsac, che questa mattina è stato inaugurato con il taglio del nastro “benedetto” dalla madrina dell’evento, l’attrice Manuela Arcuri, dalle origini calabresi, pronta a rimarcare «l’orgoglio di essere qui oggi, in questa terra che sento mia». Centinaia di produttori presenti, e poi un ricchissimo calendario di appuntamenti dedicati a degustazioni, incontri tematici, momenti di approfondimento e attività di promozione delle eccellenze calabresi: tutto per avvicinare sempre di più produttori e consumatori, cosa che sarà possibile oggi e domani, quando è prevista la chiusura della Fiera.

L’inaugurazione

A tagliare il nastro di “Sol and The City”, oltre a Gallo e a Manuela Arcuri, tra gli altri anche il vicepresidente della Regione Filippo Mancuso, il presidente del Consiglio regionale Salvatore Cirillo, il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, il prefetto Castrese De Rosa, il direttore di Veronafiere Adolfo Rebughini, il direttore generale di Arsac Fulvia Caligiuri, introdotti da Peppone Calabrese di “Linea Verde” della Rai, per il quale questa fiera conferma che «anche nel Sud le cose s possono fare nel modo migliore, e la Calabra negli ultimi anni lo sta dimostrando». «Dopo due edizioni del Vinitaly Calabria – ha quindi aggiunto Gallo – oggi celebriamo anche la prima edizione del Sol Calabria, che vogliamo però far crescere come Sol Sud, con l’ambizione di trasformarlo in una manifestazione di riferimento per tutto il Mezzogiorno. Non solo per l’olio calabrese, ma per l’olio del Sud Italia. Con piacere posso annunciare che già in questa edizione sono presenti aziende di altre regioni, segno di un interesse crescente verso questa iniziativa». Per Caligiuri «la rappresentanza della Calabria è davvero molto alta, pur non essendo l’unico territorio coinvolto». A sua volta Rebughini ha evidenziato che «questa iniziativa non è soltanto una tappa di avvicinamento all’export, ma rappresenta un vero e proprio investimento nel cuore della produzione olivicola, in particolare per quanto riguarda l’identità e la valorizzazione del territorio. Il rapporto tra la Regione Calabria e Veronafiere, organizzatore di Vinitaly, continua a consolidarsi. E devo dire che la Calabra sta facendo da apripista perché l’esperienza di Vinitaly and the City ha spinto molte altre regioni a contattarci per replicare questo format, e lo stesso accadrà certamente anche con Sol Sud». (c. a.)

