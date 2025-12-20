Coca-Cola in Calabria con il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026

LA TAPPA

CATANZARO La tappa partirà da Gioia Tauro, toccando poi Rosarno, Tropea, Vibo Valentia, Lamezia Terme e si concluderà a Catanzaro, dove dalle ore 17:00 si terrà la City Celebration in Piazza Luigi Rossi: un evento aperto al pubblico che accoglierà l’arrivo della Fiamma con musica, intrattenimento e attività dedicate all’intera comunità. Tra i protagonisti della giornata vi sarà una storia di valore: quella di Giuseppe Simmaco, che si è candidato come tedoforo ed è stato selezionato da Coca Cola all’interno della campagna “Entra nella storia. Porta la magia della Fiamma Olimpica”, per la sua capacità di incarnare lo spirito olimpico, grazie a una passione per lo sport che lo accompagna da sempre. Per lui lo sport è una vera palestra di vita, capace di trasmettere valori come impegno, determinazione e rispetto: principi che lo hanno portato a essere scelto per portare la Fiamma Olimpica con Coca-Cola. Con questa nuova tappa, Coca-Cola conferma il proprio impegno nel portare in tutta Italia un viaggio capace di celebrare il Paese nella sua autenticità, creando connessioni tra persone, territori e comunità e condividendo i valori olimpici con energia e positività.