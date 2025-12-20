Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 20:59
il sostegno

Manovra, 60 milioni in più per l’editoria

Il sottosegretario Barachini: scelta strategica per la salute di un settore fondamentale

Pubblicato il: 20/12/2025 – 19:21
Manovra, 60 milioni in più per l’editoria

ROMA “Ringrazio il Ministero dell’Economia e la Commissione Bilancio del Senato per aver accolto la nostra richiesta di incrementare il Fondo per il pluralismo di 60 milioni di euro a sostegno dell’editoria. Il via libera all’emendamento, sostenuto da Forza Italia, va in questa direzione, senza intaccare le risorse per le tv locali”. Lo ha detto il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria Alberto Barachini, evidenziando come la scelta di destinare all’informazione maggiori risorse sia “strategica per la salute di un settore, fondamentale per la nostra democrazia”. Un settore, ha aggiunto Barachini, ”che attraversa un momento realmente difficile per la concorrenza dei grandi Over the top e per i costi crescenti del settore che deve rispondere a precise responsabilità”. (Ansa)

Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
