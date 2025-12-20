Scutellà: «Inaccettabile 88enne morto a Longobucco in attesa di un apparecchio medico»

l’intervento

LONGOBUCCO «Quanto accaduto è un grave segnale dell’abbandono delle aree interne calabresi, dove la fragilità dei cittadini si scontra con ritardi e inefficienze del sistema sanitario». Ad affermarlo è la capogruppo M5S in Consiglio regionale della Calabria Elisa Scutellà in merito alla morte a Longobucco (Cosenza) di un 88enne avvenuta dopo un’attesa durata 68 giorni di un apparecchio che gli era stato prescritto in seguito ad un doppio intervento chirurgico. «Desidero innanzitutto – afferma Scutellà – esprimere la mia vicinanza alla famiglia per questa perdita dolorosa. La continuità assistenziale, fondamentale per garantire la prosecuzione delle cure e prevenire complicanze, non può rimanere solo un principio normativo: deve tradursi in azioni concrete, soprattutto per le persone più vulnerabili». La capogruppo 5 Stelle alla Regione annuncia anche che è stata presentata «un’interrogazione urgente affinché vengano attivate tutte le iniziative necessarie per verificare e assicurare il rispetto delle prescrizioni sanitarie post-dimissione». «Non possiamo più accettare – conclude Scutellà – che i cittadini delle aree interne della Calabria restino soli nei momenti di maggiore fragilità. È urgente un impegno concreto della Regione per assicurare a tutti, indipendentemente dal luogo di residenza, il diritto a cure tempestive e adeguate».