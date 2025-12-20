Scappa dopo un incidente mortale a Roma, arrestato in Calabria

rintracciato

REGGIO CALABRIA E’ stato arrestato, con l’accusa di omicidio stradale con l’aggravante della fuga e omissione di soccorso, il conducente che la mattina del 9 dicembre scorso, alla guida di un’automobile Mercedes classe A, ha impattato violentemente con una Dacia Dokker in transito su in Via Ettore Rolli, per poi fuggire. A seguito dello scontro era deceduto un cittadino italiano di 67 anni. Attualmente il soggetto, uomo italiano di 26 anni con precedenti penali, si trova presso la Casa Circondariale di Reggio Calabria, città dove è stato rintracciato grazie a accurate indagini, coordinate dalla Procura di Roma e portate avanti dagli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale, con il supporto dell’Arma dei Carabinieri del luogo di ritrovamento. Le articolate attività investigative hanno visto l’intreccio di più elementi che si sono rilevati determinanti: acquisizione delle telecamere del luogo dell’incidente, analisi dei tabulati telefonici e incrocio delle relative celle, più le diverse testimonianze raccolte. Da qui sono partite poi le ricerche in tutti gli indirizzi di residenza e domicili riconducibili all’uomo, reperiti sul territorio capitolino, dove però è risultato irreperibile. Grazie all’individuazione, da parte dei caschi bianchi, di un contatto vicino al ventiseienne, è stata possibile la sua intercettazione a Reggio Calabria, avvenuta con l’ausilio della Compagnia dei Carabinieri del posto, dopo giorni di appostamenti e controlli, oltreché monitoraggi degli scali ferroviari e aerei. (redazione@corrierecal.it)

