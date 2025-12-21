Furti ai danni di attività commerciali nel Crotonese: blitz notturno dei carabinieri

le operazioni

CROTONE Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Crotone, nell’ambito delle attività di controllo e prevenzione finalizzate alla tutela della sicurezza pubblica e al contrasto della criminalità predatoria, ha intensificato l’azione sul territorio ottenendo risultati di rilievo.

In particolare, nella zona di Crotone, i militari della Compagnia hanno identificato e denunciato quattro soggetti, di età compresa tra i 22 e i 41 anni, ritenuti responsabili di una serie di tentativi di furto ai danni di alcune attività commerciali situate tra Isola di Capo Rizzuto e il capoluogo pitagorico. I fatti si sono verificati nelle ore notturne, quando diversi titolari di esercizi commerciali hanno segnalato movimenti sospetti alle forze dell’ordine.

Le tempestive segnalazioni hanno consentito ai militari di intervenire rapidamente: nel giro di poche ore, i sospettati sono stati rintracciati a bordo di un veicolo corrispondente alla descrizione fornita, all’interno del quale sono stati rinvenuti utensili e strumenti ritenuti idonei alla commissione dei reati. Al termine delle attività investigative, i quattro uomini sono stati deferiti all’Autorità giudiziaria competente.

Parallelamente, i militari della Stazione di Cotronei, a seguito della denuncia presentata dalla vittima, hanno identificato e denunciato un uomo di 61 anni, ritenuto responsabile dell’indebita appropriazione di un’autovettura.

L’operazione conferma il costante impegno del Comando Provinciale di Crotone sia nella repressione sia nella prevenzione dei reati, attraverso un’azione capillare di controllo del territorio, ulteriormente rafforzata in questo periodo festivo. Fondamentale, in tale contesto, il coordinamento con la Procura della Repubblica di Crotone, guidata dal procuratore Domenico Guarascio, che assicura una risposta efficace e tempestiva alle esigenze di sicurezza della collettività.

