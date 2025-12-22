Skip to main content

Aggredito e rapinato 15enne, quattro arresti

L’episodio in zona Buenos Aires a Milano

Pubblicato il: 22/12/2025 – 15:48
Disavventura per un 15enne che ieri sera a Milano è stato circondato da un gruppo di ragazzi che, dopo averlo minacciato, l’hanno derubato del portafogli, del telefono cellulare e persino di scarpe e giubbotto. È accaduto in una traversa di viale Tunisia, in zona Buenos Aires, dove i carabinieri hanno arrestato un ventenne di origini tunisine e tre minorenni, due stranieri e una ragazza italiana che si trovano ora nel carcere minorile Beccaria. Nei confronti dei quattro, residenti nel Bergamasco, le accuse sono di rapina, tentata estorsione, resistenza a pubblico ufficiale e sequestro di persona. Il branco ha infatti trattenuto per circa un’ora il quindicenne, che è stato anche costretto a recarsi a un bancomat per prelevare dei soldi. La carta in suo possesso era però vuota; per farsela ricaricare il giovane ha chiamato il padre, che ha dato l’allarme ai carabinieri intervenuti sul posto. (ANSA)

