Dazi Cina, Confagricoltura: «Inaccettabili, mettono a rischio il mercato Ue»

l’intervento

Confagricoltura giudica “inaccettabili i dazi provvisori antidumping che la Cina ha annunciato sull’export prodotti lattiero-caseari europei. Il provvedimento, che prevede tariffe doganali tra il 21,9% e il 42,7%, rischia di produrre effetti distorsivi sul mercato europeo.

Una barriera all’export rischia di portare una maggiore quantità di prodotti sul mercato interno, con una possibile compressione dei margini per le imprese. Effetti negativi potrebbero esserci anche sul trend di crescita, che l’export italiano in Cina di latte e derivati ha registrato quest’anno (+34% in quantità, +12% in valore). Confagricoltura giudica le misure incomprensibili anche sul piano giuridico. I sussidi contestati rientrano infatti negli aiuti previsti dalla Politica agricola comune dell’Unione. Per questo motivo è da accogliere positivamente la decisione della Commissione europea di presentare un ricorso formale all’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) contestando la legittimità dell’azione cinese e riaffermando la conformità alle regole internazionali del sistema europeo di aiuti.

Quanto sta accadendo conferma la necessità di un cambio di rotta nella politica commerciale agricola europea. È indispensabile rafforzare la tutela del settore, garantire un budget adeguato e preservarne l’autonomia”.

