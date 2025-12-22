Nelle grandi città casa esclusa da Isee fino a 200mila euro
È quanto prevede una modifica alla manovra di bilancio
ROMA Tetto più alto, a 200mila euro, del valore della casa per l’esclusione dall’Isee per le abitazioni che si trovano nei comuni capoluogo delle aree metropolitane. E’ quanto prevede una modifica alla manovra approvata in commissione Bilancio al Senato. La legge di bilancio già eleva da 52.500 euro a 91.500 euro il limite del valore dell’abitazione escluso dal computo, incrementandolo di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo. In sede di conversione è stato poi aggiunto l’ulteriore innalzamento del tetto a 200mila euro per i nuclei residenti nelle città metropolitane (Roma Capitale, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Reggio Calabria, Cagliari, Catania, Messina, Palermo, Sassari).
