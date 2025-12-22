I controlli

La Guardia di Finanza di Crotone ha sequestrato oltre 16mila articoli natalizi non sicuri, del valore stimato di oltre 30mila euro, nel corso di ispezioni effettuate in diversi esercizi commerciali della provincia.

Le operazioni rientrano in un piano straordinario di controllo del territorio in vista delle festività. La merce – sticker, adesivi, addobbi, giocattoli natalizi, puntali e catene luminose – non rispettava le norme del Codice del consumo, poiché sprovvista del marchio “CE” o delle informazioni minime obbligatorie da riportare sulle confezioni o sulle etichette: produttore o importatore, Paese di origine, indicazioni in lingua italiana e natura dei materiali utilizzati. Ai titolari delle attività sono state contestate violazioni al Codice del consumo. Le sanzioni amministrative superano complessivamente 2.500 euro. Nell’ambito della sua attività di controllo, solo nel 2025 il Gruppo della Guardia di Finanza di Crotone ha sequestrato circa 400mila articoli irregolari, per un valore stimato di oltre un milione di euro. (redazione@corrierecal.it)

Il video:





Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato