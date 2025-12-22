Skip to main content

Natale a rischio

Una tonnellata di botti illegali: maxi sequestro a Cassano allo Ionio – VIDEO

Blitz della Finanza: 140mila fuochi d’artificio trovati in due depositi

Pubblicato il: 22/12/2025 – 8:53
I Finanzieri del Comando Provinciale di Cosenza – nell’ambito del dispositivo operativo messo in campo durante il periodo festivo per prevenire e reprimere i fenomeni illeciti in materia di produzione, detenzione, trasporto e commercializzazione di artifizi pirotecnici – hanno sottoposto a sequestro oltre 140 mila fuochi d’artificio, per un peso complessivo di circa una tonnellata, detenuti illecitamente. L’attività di servizio, svolta dai militari del Gruppo di Sibari, è scaturita da un controllo su strada effettuato a Cassano allo Ionio su un automezzo in transito. All’interno del furgone i finanzieri hanno rinvenuto diversi plichi contenenti fuochi d’artificio detenuti illegalmente dal conducente.

Le Fiamme Gialle cosentine, coordinate dalla Procura della Repubblica di Castrovillari – immediatamente informata dei fatti – sulla base degli elementi raccolti hanno avviato perquisizioni locali e domiciliari, individuando due depositi illeciti di materiale esplodente: uno al piano terra di una palazzina abitata da diverse famiglie e l’altro in un esercizio commerciale del centro cittadino, entrambi privi delle necessarie autorizzazioni prefettizie. Nei due locali è stato rinvenuto l’ingente quantitativo di materiale pirico, comprendente anche prodotti riservati a personale professionale e non detenibili in esercizi di minuta vendita, ammucchiati senza alcuna cautela in spazi non idonei. Un eventuale innesco accidentale avrebbe potuto provocare un devastante incendio, con gravi conseguenze per cose e persone. I militari, con l’ausilio di personale specializzato della Questura di Cosenza, hanno quindi proceduto al sequestro e alla messa in sicurezza del materiale rinvenuto. (redazione@corrierecal.it)

Il video:

