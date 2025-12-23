Skip to main content

23/12/2025
Abusi sessuali su minori, la condanna diventa definitiva: in carcere un vibonese

L’uomo, residente a Briatico, dovrà scontare la pena residua pari a oltre 9 anni. L’ordine di carcerazione eseguito dai carabinieri

Pubblicato il: 23/12/2025 – 15:33
BRIATICO I Carabinieri della Stazione di Briatico hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catanzaro – Ufficio Esecuzioni Penali, nei confronti di un uomo, residente in quel comune, condannato in via definitiva per reati di natura sessuale commessi ai danni di minori a 11 anni e 5 mesi di reclusione. È stata inoltre disposta, una volta scontata la pena detentiva, l’applicazione di misure di sicurezza, per la durata di due anni, consistenti nel divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati da minori e di svolgere attività lavorative che comportino contatti con minori. L’uomo, che si trovava già sottoposto al regime degli arresti domiciliari, è stato tradotto presso un istituto di detenzione, dove espierà la pena residua pari a 9 anni, 7 mesi e 10 giorni.

