Cirò Marina, i carabinieri eseguono un divieto di avvicinamento

controllo del territorio

CIRÒ MARINA I carabinieri della Compagnia di Cirò Marina hanno dato esecuzione a un’ordinanza di misura cautelare, emessa dal gip di Crotone, nei confronti di un uomo residente nel comune cirotano. Il provvedimento dispone l’allontanamento immediato dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla compagna, persona offesa, e ai luoghi dalla stessa abitualmente frequentati. A garanzia dell’efficacia della misura, il giudice ha disposto anche l’applicazione del braccialetto elettronico per il monitoraggio costante degli spostamenti del soggetto. L’attività d’indagine trae origine da un intervento effettuato lo scorso novembre dai militari dell’Arma, scaturito da una segnalazione giunta al Numero Unico di Emergenza 112 per presunti maltrattamenti in danno di una donna. Gli accertamenti condotti con tempestività, secondo le procedure previste dal protocollo “Codice Rosso”, hanno permesso di ricostruire un quadro di reiterate violenze fisiche e verbali che si protraevano da oltre tre anni per futili motivi. Nonostante la gravità degli episodi accertati, la pronta risposta dell’Autorità Giudiziaria e dell’Arma dei Carabinieri ha consentito di mettere in sicurezza la donna attraverso i moderni strumenti di controllo previsti dalla normativa vigente.

