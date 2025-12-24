Skip to main content

risposta a lucano

Gemellaggio Reggio Calabria-Gaza, il no di Calderoli

Per il ministro leghista sarebbe un pregiudizio per la politica estera: parere negativo di Tajani alla sua proposta

Pubblicato il: 24/12/2025 – 17:47
REGGIO CALABRIA Un gemellaggio tra il Comune di Riace e la città di Gaza potrebbe “arrecare un grave pregiudizio alla politica estera italiana” a causa del “legame esistente tra consigli locali e sindaci di Gaza e l’organizzazione terroristica Hamas, sottoposta a sanzioni da parte dell’Unione europea”. Lo scrive, riportando anche il parere del ministero degli Esteri, il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli in una lettera all’europarlamentare e sindaco di Riace Mimmo Lucano, che l’ha resa nota, in risposta allo schema di gemellaggio trasmesso a fine novembre al ministero e sottoscritto, lo scorso agosto, dallo stesso Lucano in collegamento video con il sindaco di Gaza City Yahya Sarraj. “Al riguardo – si legge nella lettera di Calderoli a Lucano – a conclusione dell’istruttoria esperita presso le amministrazioni interessate, si rappresenta che il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale ha espresso parere negativo alla sottoscrizione del gemellaggio”.
Calderoli riporta anche il parere del ministero degli Esteri secondo cui “sussistono rilevanti motivi ostativi, connessi al legame esistente tra consigli locali e sindaci di Gaza e l’organizzazione terroristica Hamas. Pertanto, ove effettivamente concluso, il gemellaggio in questione sarebbe suscettibile di arrecare un grave pregiudizio alla politica estera italiana. L’Italia, infatti, sostiene senza ambiguità la necessità di escludere Hamas da qualsivoglia futuro politico e securitario nella Striscia”. “Ciò posto – conclude Calderoli – tenuto conto delle considerazioni sopra riportate, non si ravvisano le condizioni necessarie al rilascio del prescritto assenso finalizzato alla sottoscrizione del gemellaggio in questione”. (Ansa)

