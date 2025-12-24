Skip to main content

Raccolta differenziata a Cosenza, ecco le variazioni del calendario per le festività natalizie

Raccolta sospesa il 25 dicembre, mentre il 26 saranno raccolte sia la frazione del multimateriale che quella dell’organico

Pubblicato il: 24/12/2025 – 15:39
COSENZA Il settore 8 – Ambiente e Transizione Ecologica del Comune di Cosenza, comunica che domani, giovedì  25 dicembre, giorno in cui si celebra il Santo Natale, il servizio di raccolta dei rifiuti per le utenze domestiche verrà sospeso. Questa sera, pertanto,  mercoledì  24 dicembre,  non dovrà essere esposta la frazione del multimateriale. La sera del 25 dicembre, invece,  le utenze domestiche potranno esporre, dopo le ore 20.00, sia la frazione del multimateriale che quella dell’organico. Nell’ invitare la cittadinanza al rispetto delle variazioni del calendario di raccolta  per il mantenimento del decoro della nostra Città, si porgono i migliori auguri di Buon Natale.

