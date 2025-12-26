Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 15:01
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

la scomparsa

È morta Maria Sole Agnelli, aveva 100 anni

Sorella dell’avvocato, è stata per 14 anni presidente della Fondazione Agnelli

Pubblicato il: 26/12/2025 – 11:40
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
È morta Maria Sole Agnelli, aveva 100 anni

È morta oggi Maria Sole Agnelli, sorella dell’Avvocato e di Susanna Agnelli. Aveva 100 anni: nata a Villar Perosa (Torino) il 9 agosto 1925, dalle prime nozze con Ranieri Campello della Spina aveva avuto quattro figli (Virginia, Argenta, Cintia e Bernardino), mentre dal secondo matrimonio con Pio Teodorani Fabbri era nato Eduardo. Dal 1960 al 1970 è stata sindaca del comune umbro di Campello sul Clitunno. Per 14 anni, fino al 2018, è stata presidente della Fondazione Agnelli. È stata proprietaria di cavalli che hanno vinto tra l’altro la medaglia d’argento di equitazione individuale alle Olimpiadi di Monaco nel 72. 

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
avvocato agnelli
famiglia agnelli
fondazione agnelli
maria sole agnelli
morte maria sole agnelli
susanna agnelli
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x