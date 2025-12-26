Skip to main content

l’attacco

Raid degli Usa in Nigeria contro l’Isis

Trump: «Sono terroristi, uccidono i cristiani»

Pubblicato il: 26/12/2025 – 7:49
Raid degli Usa in Nigeria contro l’Isis

Il presidente Usa Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno lanciato «un potente e mortale attacco» contro le forze dello Stato Islamico in Nigeria. L’attacco arriva dopo che Trump nelle scorse settimane aveva criticato più volte il governo del Paese africano, accusato di non riuscire a frenare la persecuzione dei cristiani. Trump ha pubblicato la notizia dell’attacco nella notte sul suo profilo Truth. Il mese scorso aveva Trump dichiarato di aver ordinato al Pentagono di iniziare a pianificare una potenziale azione militare in Nigeria, a seguito delle denunce di persecuzione dei cristiani. Il Dipartimento di Stato ha quindi annunciato che avrebbe limitato i visti per i nigeriani e i loro familiari coinvolti in uccisioni di massa e violenze contro i cristiani. Gli Stati Uniti hanno recentemente designato la Nigeria come «paese di particolare preoccupazione» ai sensi dell’International Religious Freedom Act. 

