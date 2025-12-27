Skip to main content

Cosenza violenta, 31enne aggredito con sputi e insulti omofobi: curato al pronto soccorso

Nella notte tra il 25 e il 26 dicembre accerchiato da un gruppo di ventenni nella zona della movida di Santa Teresa

Pubblicato il: 27/12/2025 – 11:36
COSENZA Non accenna a diminuire l’ondata di violenza che da qualche settimana sta interessando Cosenza e più segnatamente il centro città: l’ultimo episodio risale alla notte del 25 dicembre. In uno dei quartieri della movida cittadina, Santa Teresa, a poche decine di metri dal luogo in cui appena sabato scorso si era registrata un’altra rissa, un ragazzo di 31 anni è stato infatti aggredito intorno alle 2 dopo essere stato insultato con frasi omofobe e discriminatorie, oltre a essere raggiunto da uno sputo da parte del gruppo che – secondo i racconti – era composto da meno di 10 ragazzi, tutti intorno ai vent’anni. La rissa è stata sedata grazie all’intervento dei proprietari di uno dei tanti locali che insistono nelle vicinanze della piazza del centro città, mentre il 31enne aggredito è riuscito a divincolarsi con un amico che lo ho condotto al vicino pronto soccorso: qui, quando erano ormai le 3, gli sono state refertate delle lesioni. In seguito all’aggressione, il ragazzo ha deciso di denunciare tutto ai carabinieri. Sui social, alcuni amici invitano eventuali testimoni a fornire elementi utili all’individuazione del branco. Mentre il capoluogo bruzio si riscopre per l’ennesima volta violenta. E vulnerabile. (redazione@corrierecal.it)

