Ultimo aggiornamento alle 22:08
Filandari, 40 chili di materiale esplodente sequestrati: un denunciato

Il ritrovamento da parte dei Carabinieri in un garage a Pizzinni

Pubblicato il: 27/12/2025 – 21:26
Nel corso della serata di ieri, 26 dicembre, a Filandari, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Vibo Valentia, unitamente al personale della Stazione Carabinieri di Francica, hanno denunciato in stato di libertà un uomo per il reato di detenzione illecita di materiale esplodente e pirotecnico. Si tratta di un 27enne residente a Filandari, incensurato, che deteneva senza alcuna autorizzazione circa 40 chilogrammi di materiale esplodente e pirotecnico, rinvenuti all’interno di un garage nella frazione Pizzinni. Il materiale è stato sottoposto a sequestro e sarà distrutto, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, dai Carabinieri Artificieri del Comando Provinciale Carabinieri di Catanzaro, competenti anche per l’area di Vibo Valentia. Sono in corso ulteriori accertamenti, finalizzati anche a ricostruire la provenienza del materiale, da parte dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vibo Valentia e della Stazione di Francica. La Procura della Repubblica di Vibo Valentia è costantemente informata sull’evoluzione dell’attività investigativa.

