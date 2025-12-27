Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
località san cataldo
Il cadavere di un uomo trovato sulla spiaggia a Cariati, lungo la costa jonica cosentina
Non è escluso che possa trattarsi di un migrante morto durante un tentativo di sbarco
Pubblicato il: 27/12/2025 – 12:46
00:0000:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
CARIATI Il cadavere in avanzato stato di decomposizione di un uomo di carnagione chiara è stato trovato stamattina sulla spiaggia in località San Cataldo di Cariati, sul litorale ionico della provincia di Cosenza. A fare la scoperta é stata una persona che stava passeggiando sulla spiaggia con il proprio cane e che ha segnalato al numero d’emergenza 112 il ritrovamento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la Guardia costiera. L’ipotesi che viene fatta dagli investigatori é che il corpo possa essere quello di un migrante morto nel corso di un tentativo di sbarco. (Ansa)
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali