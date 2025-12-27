Skip to main content

27/12/2025
località san cataldo

Il cadavere di un uomo trovato sulla spiaggia a Cariati, lungo la costa jonica cosentina

Non è escluso che possa trattarsi di un migrante morto durante un tentativo di sbarco

27/12/2025 – 12:46
CARIATI Il cadavere in avanzato stato di decomposizione di un uomo di carnagione chiara è stato trovato stamattina sulla spiaggia in località San Cataldo di Cariati, sul litorale ionico della provincia di Cosenza. A fare la scoperta é stata una persona che stava passeggiando sulla spiaggia con il proprio cane e che ha segnalato al numero d’emergenza 112 il ritrovamento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la Guardia costiera. L’ipotesi che viene fatta dagli investigatori é che il corpo possa essere quello di un migrante morto nel corso di un tentativo di sbarco. (Ansa)

