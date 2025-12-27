Skip to main content

Maida, vasto incendio in un capannone commerciale: a lavoro i vigili del fuoco – VIDEO

Le operazioni di soccorso sono tuttora in corso. Al momento non si registrano feriti

Pubblicato il: 27/12/2025 – 15:37
MAIDA Squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catanzaro, provenienti dalla sede centrale e dal distaccamento di Lamezia Terme, con il supporto di tre autobotti per il rifornimento idrico, sono impegnate dalle ore 12.30 circa nel comune di Maida per un incendio che ha interessato un capannone di circa 1.500 metri quadrati, adibito ad attività commerciale e deposito, con struttura portante in muratura. Alle operazioni di contenimento ed estinzione del rogo partecipano complessivamente 21 unità dei Vigili del Fuoco. Le operazioni di soccorso sono tuttora in corso. Al momento non si registrano feriti. Le cause dell’incendio saranno accertate al termine delle attività di spegnimento e messa in sicurezza.

