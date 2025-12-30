Cosenza, il Comitato di Quartiere di Via Panebianco festeggia dieci anni e rinnova le cariche

l’assemblea

COSENZA Si è svolta ieri, presso una sala all’interno della Parrocchia di Sant’Aniello a Cosenza, l’assemblea del Comitato di Quartiere di Via Panebianco.

L’incontro ha rappresentato un momento particolarmente significativo per il Comitato, che ha celebrato i dieci anni dalla sua fondazione, confermando il forte legame con il territorio e l’impegno costante a favore della comunità residente.

Nel corso dell’assemblea si è proceduto al rinnovo delle cariche sociali. Sono stati eletti presidente: Loredana Pellegrini, vice presidente: Carmine Enzo Paolo, vice presidente: Claudio Morelli, portavoce: Alessandro Grandinetti, segretario: Davide Bruno, tesoriere: Fabio Bozzo. Fanno parte del Consiglio direttivo del Comitato Angela Carbone, Pietro Paolo Caré, Francesco Capocasale, Alessandro Granata, Francesco Ciliberti, Maria Garofalo, Rolando Gallo, Anthony Pasquale Carnevale, Andrea Nigrelli, Attilio Longo insieme ad altri residenti del quartiere di Via Panebianco.

Attivo da dieci anni, il Comitato di Quartiere di Via Panebianco ha come obiettivo la promozione di iniziative e attività di interesse generale in ambito di quartiere, nonché la cura e la valorizzazione dei beni urbani comuni. Tra le finalità principali vi sono la proposta di progetti di riqualificazione urbana, l’organizzazione di giornate ecologiche, il supporto alle attività commerciali presenti sul territorio e la realizzazione di campagne divulgative e di sensibilizzazione nelle scuole. Il Comitato rinnova così il proprio impegno a favore di una partecipazione attiva dei cittadini e di uno sviluppo sostenibile e condiviso del quartiere.

