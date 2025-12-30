Incarichi al Consiglio regionale. Ecco i componenti del Comitato “speciale” e gli esperti esterni – NOMI
Le designazioni dei consulenti da parte dell’Ufficio di presidenza in base alla legge regionale 13 del 1996
LAMEZIA TERME Nomine di fine anno al Consiglio regionale. L’Ufficio di presidenza di Palazzo Campanella ha costituito, ai sensi del comma 1 dell’articolo unico della legge regionale 13/1996, un Comitato speciale, composto da tre dirigenti di ruolo del Consiglio regionale della Calabria e da cinque professionisti esterni di qualificata esperienza e professionalità specifica, “al fine di assicurare qualificato supporto e consulenza all’Organo di direzione politica in ambito giuridico ed economico-finanziario”. A comporre il Comitato sono Giovanni Fedele, segretario generale del Consiglio regionale, Sergio Lazzarino, direttore generale del Consiglio regionale, Dina Cristiani, dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, e con loro l’avvocato Luciano Maria Domenico Creazzo, Gioacchino Campolo, l’avvocato Giovanni Pizzi, l’avvocato Domenico Console e Corrado Sabatino: la nomina è per sei mesi, il compenso per ogni consulente esperto esterno è di 1.727 euro mensili oltre Iva. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale ha poi nominato, ai sensi del comma 3 dell’articolo unico della legge regionale 13/1996, 5 esperti esterni “al fine di assicurare attività di consulenza”: si tratta dell’avvocato Carmela Squillacioti, dell’avvocato Aldo Zagarese, di Francesco Strangio, dell’avvocato Luigi Muraca e dell’avvocato Leonardo Graziadio: anche in questo caso la nomina è per sei mesi, e il compenso per ogni consulente esperto esterno è di 1.727 euro mensili oltre Iva. (c. a.)
