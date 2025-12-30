Incarichi al Consiglio regionale. Ecco i componenti del Comitato “speciale” e gli esperti esterni – NOMI

NOMINE DI FINE ANNO

LAMEZIA TERME Nomine di fine anno al Consiglio regionale. L’Ufficio di presidenza di Palazzo Campanella ha costituito, ai sensi del comma 1 dell’articolo unico della legge regionale 13/1996, un Comitato speciale, composto da tre dirigenti di ruolo del Consiglio regionale della Calabria e da cinque professionisti esterni di qualificata esperienza e professionalità specifica, “al fine di assicurare qualificato supporto e consulenza all’Organo di direzione politica in ambito giuridico ed economico-finanziario”. A comporre il Comitato sono Giovanni Fedele, segretario generale del Consiglio regionale, Sergio Lazzarino, direttore generale del Consiglio regionale, Dina Cristiani, dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, e con loro l’avvocato Luciano Maria Domenico Creazzo, Gioacchino Campolo, l’avvocato Giovanni Pizzi, l’avvocato Domenico Console e Corrado Sabatino: la nomina è per sei mesi, il compenso per ogni consulente esperto esterno è di 1.727 euro mensili oltre Iva. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale ha poi nominato, ai sensi del comma 3 dell’articolo unico della legge regionale 13/1996, 5 esperti esterni “al fine di assicurare attività di consulenza”: si tratta dell’avvocato Carmela Squillacioti, dell’avvocato Aldo Zagarese, di Francesco Strangio, dell’avvocato Luigi Muraca e dell’avvocato Leonardo Graziadio: anche in questo caso la nomina è per sei mesi, e il compenso per ogni consulente esperto esterno è di 1.727 euro mensili oltre Iva. (c. a.)

