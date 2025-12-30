Influenza e virus respiratori, curva ancora in crescita

I dati dell’iss

ROMA Ancora in crescita la curva delle infezioni respiratorie acute, causate da diversi virus respiratori, tra i quali quello dell’influenza, con circa 950mila nuovi casi registrati nella settimana dal 15 al 21 dicembre, come indicano i dati più recenti del rapporto RespiVirNet dell’Istituto superiore di sanità (Iss), sulla sorveglianza dei virus respiratori. L’incidenza è stata pari a 17,1 casi per 1.000 assistiti (14,7 nella settimana precedente), in aumento come atteso per il periodo. L’incidenza è aumentata in tutte le fasce di età ma, come di consueto, maggiormente nei bambini sotto i cinque anni, con circa 50 casi per 1.000 assistiti. Dall’inizio della sorveglianza sono stati rilevati circa 5,8 milioni di casi. Inoltre, i dati della sorveglianza degli accessi al pronto soccorso riferiti da alcune regioni (Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo e Sicilia), aggiornati alla 50/ma settimana del 2025 (8-14 dicembre), evidenziano un aumento sia degli accessi sia delle ospedalizzazioni per sindromi respiratorie rispetto alla stessa settimana della stagione precedente. “I dati ci mostrano che ci stiamo avvicinando al picco dei casi, che verosimilmente verrà toccato nelle prossime settimane, in cui ci aspetta una circolazione sostenuta dei virus respiratori come atteso per il periodo – commenta Anna Teresa Palamara, che dirige il dipartimento di Malattie Infettive dell’Iss -. Purtroppo, come segnalato da alcune Regioni, anche quest’anno all’aumento del numero di casi corrisponde un aumento nel numero di accessi al pronto soccorso e ospedalizzazioni soprattutto per le persone più anziane”.v Nella settimana di riferimento, sia nella comunità che nel flusso ospedaliero si registra un alto tasso di positività per influenza (31,5% e 46,2% rispettivamente). Per quanto riguarda la comunità, tra i virus respiratori circolanti, i valori di positività più elevati sono stati rilevati rispettivamente per i virus influenzali, per i Rhinovirus, per il Virus respiratorio sinciziale e per l’Adenovirus. Nel flusso ospedaliero, tra i virus respiratori i tassi di positività più elevati sono stati rilevati per i virus influenzali, per i Rhinovirus e per altri Coronavirus diversi dal SarsCoV-2. Per SarsCoV-2 e influenza, i tassi di positività più alti si osservano nella fascia d’età superiore a 65 anni. L’Iss ricorda infine che è in corso una campagna di vaccinazione contro il Covid-19, così come contro l’influenza, per le categorie a maggior rischio, incluse tutte le persone sopra 60 anni di età. “Soprattutto in questi giorni in cui le occasioni di incontro e di convivialità possono favorire la trasmissione dei virus respiratori – aggiunge Palamara -, ricordiamo che alcune semplici precauzioni sono utili a ridurre il rischio di contagio. Dall’areazione dei locali al lavaggio delle mani al rispetto della cosiddetta ‘etichetta respiratoria’, che sono riportate anche nella Faq sull’influenza e gli altri virus respiratori che abbiamo pubblicato oggi”. (Ansa Salute)

